بثور القدم .. أسبابها وطرق علاجها

بثور القدم من المشكلات الصحية التى تسبب ألماً قويًا فى القدم وهى تبدو مثل الحبوب المنتفخة تظهر فى الجزء السفلى من القدم.
وتسبب بثور القدم فى بعض الاحيان ألماً قويًا خاصة عندما تكن كثيرة فى القدم أو يكن حجمها كبير مما يقيد حركة الانسان ويجعله غير قادر على التنقل والسير كثيراً.
عرض موقع " بولد سكاى" تظهر بثور القدم فى انحاء مختلفة أبرزها الاصابع نتيجة الضغط أو الحر .
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