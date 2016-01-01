علّق العالمي أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على العقوبة الصادرة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأبيض السابق والأهلي الحالي.
وقرر "فيفا"، تغريم كهربا، 2 مليون دولار، مع إيقافه لمدة 6 أشهر، حال عدم السداد خلال 45 يومًا.
وقال ميدو في بث مباشر عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "الأهلي تعاقد مع كهربا وهو على علم بمخاطر هذا الأمر، ويعلم جيدًا أنه ستقع عليه عقوبة، وإن ناديه الأصلي لن يتنازل عن حقه".
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التعليقات على الأهلي داخل اللعبة.. ميدو لـ كهربا: متطلعش تبيع الوهم للناس
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