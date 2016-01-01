الأهلي داخل اللعبة.. ميدو لـ كهربا: متطلعش تبيع الوهم للناس

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صورة الخبر: ميدو
ميدو

علّق العالمي أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على العقوبة الصادرة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأبيض السابق والأهلي الحالي.

وقرر "فيفا"، تغريم كهربا، 2 مليون دولار، مع إيقافه لمدة 6 أشهر، حال عدم السداد خلال 45 يومًا.

وقال ميدو في بث مباشر عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "الأهلي تعاقد مع كهربا وهو على علم بمخاطر هذا الأمر، ويعلم جيدًا أنه ستقع عليه عقوبة، وإن ناديه الأصلي لن يتنازل عن حقه".

وتابع: "فوجئت أمس، برد الأهلي على قرار الفيفا، وإنه لم يكن طرفا في قضية اللاعب، طب ازاي؟؟، كهربا لو مدفعش هيتوقف لمدة 6 أشهر، معنى كده إن الأهلي خسر، يبقى أزاي مش طرف؟؟، الأهلي ليس خارج اللعبة هو خارجها قانونيًا فقط".

وأضاف: "الأهلي متورط في قضية كهربا لكن الاهلي لعبيا متضرر من كهربا، اتمنى أن الاهلي يضع بند أن كهربا في حالة ايقافه لا يتقاضي اموال من النادي".

المصدر: elbalad

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