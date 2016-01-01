أعلنت الصفحة الرسمية لكلية التربية جامعة عين شمس، بدء امتحانات الدراسات العليا، اليوم السبت، 15 أغسطس، وسط إجراءات احترازية مشددة.
وبحسب تصريحات الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية تربية جامعة عين شمس، اتخذت إدارة الكلية الإجراءات الاحترازية للطلاب والأساتذة، وقامت بتوفير وسائل الأمان للطلاب والمراقبين والكنترولات، حيث تم الإعلان عن جداول امتحانات الدراسات العليا دور مايو 2020 النسخة النهائية.
وأكد "أبو العينين"، أنه لن يسمح بدخول الطلاب إلا بارتداء الكمامات مع اشتراط عدم تبادل الأدوات الشخصية بينهم، إضافةً إلى تعقيم جميع اللجان قبل وبعد الامتحان وتوفير المطهرات داخل اللجان والكمامة والجوانتي.
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التعليقات على اليوم بدء امتحانات الدراسات العليا في تربية عين شمس وسط إجراءات احترازية
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