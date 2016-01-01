يستحب المحافظة عليها يوميا.. تعرف على وقت صلاة الضحى وعدد ركعاتها



مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية



قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية التابع للأزهر الشريف إنه ورد في فضل صلاة الضحى أحاديثُ، منها: ما أخرجه البخاريُّ عن أبر هريرة – رضةى الله عنه- أنه قَالَ: « أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: وعدَّ منها: «... وَصَلاَةِ الضُّحَى».



وأوضاف « مركز الأزهر» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أنه يستحب المحافظة عليها يوميًّا؛ لحديث أَبي ذَرٍّ- رضي الله عنه- أَنَّ رسُولَ اللَّهِ- صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّم- قالَ: «يُصْبِحُ عَلى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحدِكُمْ صَدَقةٌ: فكُلُّ تَسْبِيحةٍ صدقَةٌ، وكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وكُلُّ تَكْبِيرةٍ صدقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالمعْرُوفِ صَدقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنكَرِ صدقَةٌ. وَيُجْزِيءُ مِنْ ذلكَ ركْعتَانِ يَرْكَعُهُما منَ الضُّحَى.



وأوضح الأزهر العالمي للفتوى أن صلاة الضحى تُؤدَّى بعد طلوع الشمس بمقدار خمس عشرة دقيقة –تقريبًا-، ويمتد وقتها إلى ما قبل الظهر بقليل، وتسمَّى أيضًا صلاة الأوَّابِينَ، أي: كثيري الرجوعِ إلى الله -تعالى-.

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وتابع أن حكمها: سُنة مؤكدة، صلاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأوصى بها، ورغب فيها، و عدد ركعاتها: أقلها ركعتان، وأكثرها ثمان ركعات أو اثنتا عشرة ركعة على خلاف بين الفقهاء في ذلك.كيفية صلاة الضحى:إذا أراد المسلم أن يُصلي صلاة الضُحى، فلا بُدَّ أن يكون جاهزًا حسيًّا ومعنويًا، فيتوضأ ثم يتوجه للمكان الذي سيُؤدي فيه الصلاة، ويُصلي الضُحى بالكيفية الآتية:1- النية؛ وذلك بأن ينوي أن يُصلي الضُحى.2- يُكبر تكبيرة الإحرام.3- يَقرأُ دعاء الاستفتاح، وهذا سنة.4- يَقرأُ سورة الفاتحة.5-يَقرأُ آياتٍ أو سورة قصيرة بعد الفاتحة.6-يُكَبر ويَركعُ ويَقولُ في رُكوعه: سبحان ربي العظيم.7- يَرفعُ من الركوع حتى يستوي قائمًا، قائلًا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد.8- يُكبر ويَسجدُ ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى.9- يَرفع من السُجود ويَجلس جلسةً قصيرةً.10-يَسجد سجدةً ثانيةً ويقول في سجوده كما قال في السجود الأول.11- يرفع من السجود ويُصلي باقي الركعات كما صلَّى الركعة الأولى؛ مع الأخذ بعين الاعتبار الجلوس للتشهد بعد صلاة الركعتين.12- يجلس للتشهُّد الأخير، وقراءة التشهد والصلاة الإبراهيميّة.13-يُسلم عن يمينه، ويقول أثناء التسليم: السلام عليكم ورحمة الله.14-يُسلم عن شماله، ويقول أثناء التسليم: السلام عليكم ورحمة الله.شاهد أيضًا: فضل صلاة الضحى ووقتها .. 13 سببا يجعلك تتوضأ وتصليها الآنفوائد صلاة الضحى:عندما يُقسِم رب العزة بشيء فذلك يدل على فضله وعظمته؛ وقد أقسم الله تعالى بالضحى في سورة الضحى، وهذا يدل على أهمية هذا الوقت من النهار، ولصلاة الضحى العديد من الفوائد، أبرزها:أولًا: تسد صلاة الضحى الصدقة عن جميع مفاصل الجسم، فالجسم يحتوي على ثلاثمائة وستون مفصلًا وكل مفصل يلزمه صدقة شكرًا لله تعالى على هذه النعم، وصلاة الضحى تسد الصدقة عنها جميعًا.ثانيًا: من صلى اثنتي عشر ركعة من صلاة الضحى فإن الله تعالى يبني له بيتًا في الجنة، جاء حديث عن الترمذي أن النبي - صلى الله عليه وسلَّم- قال: «من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرًا في الجنة»، قال ابن حجر- رحمه الله –في كتابه الفتح: "وهذا الحديث له شواهد يتقوى بها".ثالثًا: نيل أجر الصدقة؛ فقد رُوي عن النّبي -عليه الصّلاة والسّلام- أنّه قال: «يُصبح على كلّ سُلامى من أحدكم صدقة؛ فكلّ تسبيحة صدقة، وكلّ تحميدة صدقة، وكلّ تهليلة صدقة، وكلّ تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المُنكر صدقة، ويُجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضّحى».رابعًا: كفاية الله تعالى للمُحافظين على صَلاةِ الضُّحى: عن أبي الدّرداء وأبي ذر، عن رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام- فيما رواه عن الله -عز وجل- أنّه قال: «ابن آدم، اركع لي من أول النّهار أربع ركعات أكفِك آخره».خامسًا: وَصفُ المُحافظين على صلاةِ الضُّحى بالأوّابين: فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام-: «لا يُحافظ على صلاة الضحى إلا أوّاب، قال: وهي صلاة الأوابين».