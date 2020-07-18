حذر مسئولو الصحة من أن بعض أقنعة الوجه، التي يمكن التنفس من خلالها، لا تفعل الكثير للحماية من انتشار فيروس كورونا.
وقالت مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية (CDC)، في دليل جديد لارتداء الأقنعة، إن أغطية الوجه ذات الصمامات أو فتحات التنفس- التي يرتديها عمال البناء إلى حد كبير في أوقات ما قبل الجائحة- لا تفعل الكثير فيما يخص نقل الشخص المصاب بـ"كوفيد-19"، للفيروس إلى الآخرين.
وفي تحديث نُشر الأسبوع الماضي، قالت CDC: "الأقنعة ذات الصمامات أو الفتحات ذات الاتجاه الواحد، تسمح بانطلاق زفير الهواء من خلال ثقب في المادة، ما قد يؤدي إلى طرد قطرات الجهاز التنفسي، التي يمكن أن تصل إلى الآخرين. لذا، لا توصي CDC باستخدام الأقنعة للتحكم في المصدر، إذا كان لديها صمام زفير أو فتحة تهوية."
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التعليقات على تحذير أمريكي من الأقنعة المزودة بصمامات تهوية
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