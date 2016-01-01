

شاهد .. ملخص وأهداف مباراة بايرن وبرشلونة 8-2 في دوري الأبطال شاهد .. ملخص وأهداف مباراة بايرن وبرشلونة 8-2 في دوري الأبطال

تأهل نادي بايرن ميونخ لنصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد اكتساحه نادي برشلونة الإسباني بثمانية أهداف مقابل هدفين في دور ربع النهائي.



مولر افتتح التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة الرابعة من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.



وعادل ديفيد الابا النتيجة لبرشلونة بالخطأ في مرماه في الدقيقة السادسة.

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بيريسيتش سجل الهدف الثاني من انطلاقة من الجهة اليسرى ثم تسديدة قوية في شباك شتيجن.وأضاف جنابري الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 28 أعقبه توماس مولر بهدف ثاني له ورابع لفريقه في الدقيقة 30 لينتهي الشوط الأول بتقدمهم برباعية مقابل هدف.وفي الشوط الثاني، سجل سواريز الهدف الثاني للبارسا وتقليص الفارق في الدقيقة 57 .وسجل كيميتش الهدف الخامس، أعقبه ليفاندوفسكي بهدف سادس في الدقيقة 83.وزاد كوتينيو من أوجاع برشلونة بهدفين في الدقيقتين 86، 89 ليتاهل الفريق لنصف النهائيجدير بالذكر أن برشلونة تأهل لذلك الدور بعد إقصائه نابولي الإيطالي في دور الـ 16، بينما تأهل بايرن ميونخ بعد فوزه على تشيلسي الإنجليزي بمجموع المباراتين 7-1.وينتظر بايرن ميونخ دور نصف النهائي، الفائز من مباراة فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وأولمبيك ليون الفرنسي والتي تقام غدًا السبت.https://btolat.olinevid.com/embed00/rCZJ2uQ5muEEl