شاهد .. ملخص وأهداف مباراة الأهلي والإنتاج الحربي



الأهلي والإنتاج الحربي الأهلي والإنتاج الحربي

سيطر التعادل الايجابي بهدف لكل فريق علي احداث مباراة الأهلي و الإنتاج الحربي فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مباريات الدوري المصري الممتاز، علي استاد الأهلي الجديد.



بدأت المباراة حماسية بهجمة سريعة من فريق الإنتاج الحربي بعدما أضاع محمد رجب مهاجم الإنتاج الفرصة بعد خطأ من محمد هاني مدافع الأهلي لينفرد بمحمد الشناوي الذي يتصدي للكرة وتعود لكريم لالا الذي يسددها فى المرمي ولكن محمود متولي يخرجها من علي خط مرمي الأهلي.



وانحسرت المباراة فى وسط الملعب بين الفريقين حتي الدقيقة التاسعة بعدما نجح محمد مجدي قفشة فى دخول منطقة جزاء الإنتاج وتسديد كرة قوية ولكن بعيدة للغاية عن مرمي أحمد يحيى حارس مرمي الإنتاج.

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وحاول لاعبو الأهلي اختراق دفاعات الإنتاج الحربي حتي أضاع علي معلول فرصة إحراز الهدف الأول فى الدقيقة 14 بعدما انفرد بأحمد يحيي وسدد الكرة فى شباك الإنتاج من الخارج.وقرر محمود عاشور اللجوء إلى الفار فى الدقيقة 15 واحتساب ركلة جزاء للأهلي بعد ارتطام الكرة العرضية من جيرالدو فى يد أحمد شديد قناوي.وأهدر علي معلول نجم الأهلي فرصة إحراز الهدف الأول للمارد الأحمر فى شباك الإنتاج الحربي بعدما أضاع ركلة جزاء للأهلي بتسديدة قوية خارج المرمي ليضيع فرصة الهدف الأول لفريقه.وقرر محمود عاشور اللجوء للفار مرة أخرى فى الدقيقة 19 بعدما ارتطمت الكرة فى يد جيرالدو داخل منطقة جزاء الأهلي ولكن قرر عاشور عدم احتسابها وسط اعتراضات من لاعبي الإنتاج الحربي.وأحرز أحمد عفيفى هدف فى الدقيقة 26 للإنتاج الحربي بعدما انفرد بمحمد الشناوي حارس مرمي الأهلي ولكن قام محمود عاشور حكم المباراة بإلغاء الهدف بداعي التسلل قبل أن يعود للفار ويحتسبه.وواصل لاعبو الأهلي ضغطهم الهجومي علي لاعبي الإنتاج الحربي؛ من أجل تعويض تأخرهم وتعديل النتيجة، ولكن دون خطورة حقيقية علي مرمي أحمد يحيى حارس الإنتاج الحربي.وأنقذ أحمد يحيى حارس مرمي الإنتاج الحربي فريقه من هدفين محققين للأهلي فى دقيقتين بعد تصديه لتسديدة قوية من قفشة فى الدقيقة 40 وتسديدة قوية من اليو ديانج في الدقيقة 41 ليحافظ علي نظافة شباكه.وأنقذ الشناوي حارس الأهلي فريقه من هدف الإنتاج الثاني بعد تصديه لركنية أحمد عفيفي الذي سددها مباغتة داخل المرمي ليخرجها الشناوي ببراعة فى الدقيقة 43 من عمر المباراة.وأعطي محمود عاشور حكم المباراة 4 دقائق بدل ضائع انحسر فيهم لعب الفريقين فى وسط الملعب بدون خطورة علي مرمي الفريقين لينتهي الشوط الأول بتقدم الانتاج بهدف علي الأهلي.وانطلق الشوط الثاني من المباراة باجراء رينيه فايلر تغير بخروج مروان محسن و دخول السنغالي اليو بادجي بدلا منه و التزام مختار مختار مدرب الانتاج الحربي بنفس التشكيل الذي بدأ به اللقاء .وانحصر اللعب بين الفريقين وسط الملعب حتي اوقف عاشور المباراة لعلاج احمد عفيفي صاحب الهدف بعد سقوطه ارضا فى الدقيقة 53 .واهدر بادجي فرصة التعادل للاهلي بعدما سدد تسديدو قوبة لتمر من علي خط مرمي الانتاج الحربي الخالي حتي خارج الملعب فى الدقيقة 55 من عمر اللقاء .واجري فايلر ثاني تغييراته فى الدقيقة 56 بخروج جيرالدو و دخول وليد سليمان بدلا منه .وسدد وليبد سليمان تسديدة قوية فى اول لمسة له فى الدقيقة 56 نجح احمد يحيي حارس الانتاج فى التصدي لها ببراعة واخراجها الي ركلة ركنية .وسيطر لاعبو الأهلي علي مجريات اللقاء بدون خطورة حقيقية علي مرمي احمد يحيي وسط تماسك دفاعي قوي من لاعبي الانتاج الحربي .وشهدت الدقيقة 63 اجراء مختار مختار لتغيرين دفعة واحدة بنزول محمد رجب ونزول باسم مرسي و خروج علاء سلامة و نزول احمد مجدي .واضاع مجدي قفشة فرصة تعديل النتيجة فى الدقيقة 74 بعدما انفرد باحمد يحيي حارس مرمي الانتاج الحربي و لكنه سددها بغرابة فى السماء بعيدا عن المرمي .ونجح النادي الاهلي فى ادراك هدف التعادل مع الانتاج الحربي بعدما احرز عمرو السولية هدف بتسديدة قوية فى الدقيقة 77 من عمر اللقاء بعد كرة عرضية لعبها له بادجي براسه ليسددها السولية صاروخية في مرمي احمد يحيي حارس الانتاج الحربي .واهدر محمد هاني فرصة التقدم بالهدف الثاني للاهلي فى الدقيقة 83 بعد تسديدة قوية مرت بجوار القائم الايمن لاحمد يحيي حارس مرمي الانتاج الحربي .واحتسب محمود عاشور حكم المباراة 6 دقائق و قت بدل ضائع لجا خلالها الي الفار مرة اخري لرؤية عرقلة وليد سليمان داخل منطقة جزاء الانتاج الحربي قبل ان يقرر انها لا تستحق ركلة جزاء .وخاض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من ..محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه محمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وفي الأمام جيرالدو ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومروان محسن.بينما جاء تشكيل الإنتاج الحربي كالآتي:أحمد يحيى في حراسة المرمى أمامه محمد شوقي غريب - أحمد صابر - محمود البدري - أحمد شديد قناوي - غنام محمد - محمد عادل - علاء سلامة - أحمد عفيفي - كريم لالا - محمد رجبويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، ويبحث عن استكمال انتصاراته اليوم في مواجهة الإنتاج الحربي.