حكم قول "لا قدر الله".. أستاذ بالأزهر يجيب.. فيديو



لجنة الفتوى بالجامع الأزهر لجنة الفتوى بالجامع الأزهر

ورد إلى الأزهر الشريف، سؤال يقول صاحبه " ما موقف الشرع من رجل يقول عبارة "لا قدر الله".



وأجاب الدكتور علي مهدي، مدرس الفقه بجامعة الأزهر، وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، أن عبارة "لا قدر الله هي في الأصل دعاء" فكأنه يفترض أمرا معينا ويتمنى من الله ألا يقع هذا الأمر.



وأشار إلى أن الجملة دعائية ولا تعني أن الله لا يقدر الأشياء، فهو القادر على كل شئ والمقدر لكل ما في الحياة.

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هل الدعاء يغير القدرأكد الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الدعاء لا يغير علم الله، لكن قد يغيّر الكتاب المسطور الذي تطّلع عليه الملائكة.وأفاد «جمعة» في إجابته عن سؤال «هل الدعاء يُغيّر القدر أم لا؟» بأن هناك قدرًا محتومًا.. وقدرًا مبرمًا.. قدرًا في علم الله سبحانه وتعالى، وعلم الله لا يتخلّف، مؤكدًا أن الله يعلم أن هناك دعاءً، والله يعلم -سبحانه وتعالى- أن هناك أحداثًا وهو يكتب الكتاب المسطور، وقد يخالف ما يحدث الكتابَ المسطور، لكنه لا يمكن أن يخالف علم الله القائم في نفسه الذي لا يطّلع عليه لا نبي مرسل ولا ملك مقرّب إلا بإذن الله.وواصل: فعندما أدعو قد يختلف الكتاب المسطور، مكتوب في الكتاب المسطور مثلًا أني سوف أنجح في الامتحان أو أرسب في الامتحان، فدعوت الله: "يا رب أنجحني"، فوفّقني الله للإجابة ونجحت، مخالفًا للكتاب المسطور الذي يعلمه الملائكة؛ لأن الدعاء قادر على أن يُغيّر ما في الكتاب، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أنني سأدعو، ويعلم أنه سيتغير ما في الكاتب المسطور، ويعلم أنني سأنجح.