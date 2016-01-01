

أمر فيسبوك بتنظيف معدات الحفر تحت سطح البحر أمر فيسبوك بتنظيف معدات الحفر تحت سطح البحر

أثار موقع فيسبوك غضب سكان ومسؤولي ولاية أوريجون بسبب تخليهم عن معدات الحفر قبالة ساحل الولاية، على عمق 50 قدمًا تحت قاع البحر.







وفقًا لـ Tillamook Headlight Herald، ترك المقاول الفرعي لشركة فيسبوك 1100 قدمًا من أنابيب الحفر وحوالي 6500 جالون من سائل الحفر، من بين أدوات الحفر الأخرى، في المحيط في أبريل.

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استخدمت الشركة كل هؤلاء في مشروع كابل الألياف الضوئية تحت سطح البحر على فيسبوك، لكن اضطرت إلى التخلي عنها بعد وقوع حادث قطع أنبوب الحفر، وقال Facebook إنه ليس لديه خطط لاسترداد المعدات.وأكدت الشبكة الاجتماعية لصحيفة أوريجونيان أن معدات الحفر التي خلفها الحادث خلال الحادث لا تزال في الموقع.قال متحدث باسم فيسبوك إن الموقع أجرى تقييمًا بيئيًا وقرر عدم وجود تأثير سلبي على البيئةأو الصحة العامة من رأس الحفر المتبقي في الموقع.وأضاف المتحدث: "في حين أن الاسترداد البحري للمعدات المتبقية وطين الحفر قد يكون ممكنًا، فإن مثل هذا الجهد ليس مضمونًا للنجاح وليس خيارًا حكيمًا بيئيًا".على الرغم من إصرار الشركة على أن المعدات المهجورة لن تؤثر على البيئة، قال كاميرون لا فوليت، المدير التنفيذي لـ Oregon Coast Alliance، لصحيفة أوريجونيان: "هذا الحادث، الذي نتج عنه تخلي Facebook / Edge Cable عن معدات وما لا يقل عن 6500 جالون من الهلام الثقيل تحت قاع البحر، حدث بسبب عدم كفاءة الشركة، جنبًا إلى جنب مع الإهمال وعدم المسؤولية الشديدة عن الموارد الطبيعية البحرية في ولاية أوريجون".كما قال المتحدث باسم وزارة الأراضي الأمريكية علي هانسن للصحيفة أن مسؤولي الدولة لم يعرفوا عن الحادث حتى 17 يونيو، مما أزال أي "خيارات محتملة لاستعادة المعدات".ومع ذلك، أوضحت أن سائل الحفر لم ينسكب بعد وأنه مصنوع من مكونات "قابلة للتحلل الحيوي ومحايدة بيئيًا".أخطرت الوكالة الشركة بأنها كانت متخلفة عن تصاريحها؛ لأنها تستخدم المنطقة بشكل أساسي للتخزين غير المصرح به للمعداتK إنه يمنح فيسبوك 30 يومًا للتوصل إلى اتفاق مع الدولة بشأن الأضرار التي يتعين دفعها ومعالجة المخاطر والالتزامات الحالية والمستقبلية التي قد تنشأ من أدوات الحفر والسوائل المهجورة.أمام Facebook أيضًا 180 يومًا لإزالة الأنابيب والمعدات والأدوات وطين الحفر المهجورة بالتشاور مع الدولة ودون التسبب في ضرر للبيئة أو التقدم بطلب للحصول على تصريح جديد يسمح للشركة بترك المعدات في موقع.أوضح موقع إنجادجيت أن فيسبوك أشار إلى أن المشروع قد تأخر بسبب فيروس كورونا COVID-19 وأنها تخطط لاستئناف البناء في أوائل عام 2021.