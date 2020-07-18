"ليست فعالة ضد كورونا".. تحذير من الأقنعة المزودة بصمامات وفتحات تهوية

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صورة الخبر: "ليست فعالة ضد كورونا".. تحذير من الأقنعة المزودة بصمامات وفتحات تهوية
"ليست فعالة ضد كورونا".. تحذير من الأقنعة المزودة بصمامات وفتحات تهوية

حذر مسؤولون بمراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية (CDC) من أن بعض أقنعة الوجه، التي يمكن التنفس من خلالها لا جدوى منها للحماية من انتشار فيروس كورونا.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض (CDC)، إن أقنعة الوجه ذات الصمامات أو فتحات التنفس التي كان يرتديها عمال البناء في أوقات ما قبل الجائحة لا تفعل الكثير فيما يخص نقل الشخص المصاب بـ "كوفيد-19"، للفيروس إلى الآخرين، بحسب "روسيا اليوم".

تحذير من بعض أقنعة الوجه
وأضافت "CDC" أن "الأقنعة ذات الصمامات أو الفتحات ذات الاتجاه الواحد، تسمح بانطلاق زفير الهواء من خلال ثقب في المادة، ما قد يؤدي إلى طرد قطرات الجهاز التنفسي، التي يمكن أن تصل إلى الآخرين، لذا، لا توصي CDC باستخدام الأقنعة للتحكم في المصدر، إذا كان لديها صمام زفير أو فتحة تهوية."

وحثت الوكالة على ارتداء أقنعة من القماش، مشيرة إلى أن القطن يمنع معظم قطرات الجهاز التنفسي المعدية من الهروب.

واختبرت تجربة حديثة أجرتها جامعة ديوك 14 نوعا مختلفا من أقنعة الوجه، لتحديد مدى فعالية كل منها في إيقاف الرذاذ التنفسي، ووجدت الدراسة أن أقنعة N95 الطبية كانت الأكثر فعالية، تليها الأقنعة الجراحية التي تستخدم لمرة واحدة، وأقنعة البولي بروبلين والقطن المختلطة في المراكز الثلاثة الأولى.

المصدر: الوطن

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