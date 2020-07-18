

اكتشاف طفيليات تتغذى على اللسان داخل فم الأسماك اكتشاف طفيليات تتغذى على اللسان داخل فم الأسماك

أثناء دراسة جماجم أسماك الـ كيدميات " wrasse"، وجد عالم الأحياء التطوري طفيليًا مختبئًا داخل فم السمكة تأكل اللسان أطلق عليها "قمل السمك".



ووفقًا لشبكة "CNN" تم العثور على الطفيل وهو قملة تأكل اللسان في مجموعة متنوعة من الأسماك والأنظمة البيئية، ولكن من غير المعروف إلى أي درجة، ويمكن أن يؤدي الاكتشاف العرضي إلى مزيد من البحث في الطفيل.



وفكرة وجود مخلوق شبيه بالحشرة يتغذى على الألسنة كافية لإحداث الذعر،

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ولكن بالنسبة للكوري إيفانز، الأستاذ المساعد في قسم العلوم الحيوية بجامعة رايس، كان اكتشافًا مثيرًا.ويدرس إيفانز كيف تطورت السمات في الأسماك ، لأنها تشكل نصف جميع أنواع الفقاريات، وإنه مهتم في الغالب بجماجمهم، بما في ذلك كيفية تكوينها والعوامل التي تؤثر على شكلها.ويتضمن مشروعه الحالي مسح مئات الأنواع من الحشائش، وتعتبر سمكة الـWrasses ثاني أكبرعائلة من الأسماك، ويقوم إيفانز بإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد لهياكلها العظمية لاختبار بعض الفرضيات التطورية.وبدأ عملية المسح العادية في وقت مبكر، وقال إنه قام بفحص حوالي 200 نوع حتى الآن مع بعض المفاجآت، ولكن هذا الأسبوع لاحظ أن فم السمكة كان ممتلئًا - بدا وكأن حشرة قد وجدت طريقها إلى الداخل.قال إيفانز إن الطفيليات تدخل خلسة من خلال خياشيم السمكة، وتستقر على لسانها وتقطع الأوعية الدموية هناك، يتغذى القمل من هذا الدم حتى يموت اللسان - وفي الواقع ، فإنه يحل محل اللسان، وإنه كان اكتشافًا مروعًا.