

تعرف على موعد انتهاء فصل الصيف ومخاطر الرطوبة في الموجة الحارة تعرف على موعد انتهاء فصل الصيف ومخاطر الرطوبة في الموجة الحارة

تشهد هذه الأيام ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، كما نشعر برطوبة عالية، ليتسائل الكثيرين عن موعد انتهاء فصل الصيف وانخفاض درجات الحرارة تدريجيا.



هذه التساؤلات أجاب عنها الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد، قائلا "إنه لا توجد أي موجات حارة الفترة المقبلة ولن نشهد ارتفاع في درجات الحرارة وستظل في المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام".



فصل الصيف سينتهي بعد شهرا واحدا

وأكد شاهين، أنه متبقي على فصل الصيف شهرا واحدا فقط، وبعد ذلك يبدأ فصل الخريف، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة التي تصل حتى 85% هي سبب شعورنا بحرارة الطقس.

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وحذر مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس في فترة الظهيرة في ظل ارتفاع نسبة الرطوبة، مع ضرورة ارتداء واقٍ للشمس، وشرب كمية كبيرة من السوائل.أضرار الرطوبة وكيفية التغلب عليهاوأوضح الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أن الرطوبة تتواجد مع اختلاف درجات الحرارة وفصول السنة وتزيد مع الدرجات العالية، لافتا إلى أنها تسبب اختناقا لمرضى السدة الرئوية والحساسية الصدرية والسمنة المفرطة، فضلا عن هبوط أو ارتفاع لأصحاب مرض ضغط الدم.ولفت عزالعرب، إلى أن الرطوبة قد تتسبب في إفراز العرق وحدوث اختلال الأملاح المعدنية في جسم الإنسان.وأكد استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أن علاج الرطوبة هو الهواء المتجدد والتواجد بالأماكن المفتوحة المظللة، بجانب الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة، وارتداء الملابس الخفيفة.