

الصحة العالمية تحسم الجدل حول انتقال كورونا عبر الطعام الصحة العالمية تحسم الجدل حول انتقال كورونا عبر الطعام

حسمت منظمة الصحة العالمية الجدل المضارب بشأن إمكانية الإصابة بفيروس كورونا المستجد عبر الطعام، وخاصة بعد ظهور على أطعمة مرة أخرى بسوق السمك في الصين.



و دعت المنظمة العالمية، الناس إلى عدم الخوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد عبر المواد الغذائية، وفقا لما جاء بسكاي نيوز.



وكان تم رصد الفيروس، الثلاثاء الماضي، في مدينة شينزين خلال فحص روتيني لعينات من أجنحة الدجاج المثلج المستورد من البرازيل، بحسب سلطات المدينة.

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وقالت السلطات إنها بادرت على الفور بفحص أشخاص "لمسوا" المنتجات الملوثة، إضافة إلى أقاربهم، وجاءت جميع الفحوص سلبية.وفي مقاطعة أنهوي بشرق الصين، أعلن رئيس بلدية ووهو، أمس الخميس، أن الفيروس رصد على غلاف قريدس مستورد من إكوادور، كان موجودا في ثلاجة مطعم.وقال مدير الطوارئ بالمنظمة مايكل راين في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في جنيف إن "الناس لديهم ما يكفي من الخوف والقلق حيال وباء كوفيد-19".وأوضح أنه لا توجد أدلة على أن المواد الغذائية أو سلسلة الغذاء تسهم في نقل الفيروس"، وأكد أن "طعامنا، فيما يتعلق بكوفيد-19، آمن"، وفق ما نقلت "فرانس برس".وقالت المسؤولة الفنية عن كوفيد-19 في منظمة الصحة، ماريا فان كيرخوف، إن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة على علم بالتقارير وتدرك أن الصين تفحص أغلفة المواد الغذائية للتأكد من خلوها من الفيروس.وأكدت أن السلطات الصينية "فحصت بضع مئات الالاف من العينات على الأغلفة ورصدت وجود الفيروس في عدد قليل جداً جداً منها، أقل من 10 جاءت فحوصها إيجابية".وقالت "نعلم أن الفيروس يمكن أن يبقى على الأسطح لبعض الوقت"، لكنه يتم القضاء عليه مثل فيروسات أخرى، عند طهو الطعام".