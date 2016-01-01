

بدل الكمامة.. علماء يبتكرون بخاخ أنف للوقاية من كورونا بدل الكمامة.. علماء يبتكرون بخاخ أنف للوقاية من كورونا

اخترع علماء في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو الأسبوع الجاري بخاخ أنف قادر على إعاقة فيروس كورونا قبل أن يتمكن من الدخول إلى الخلايا المبطنة للرئتين والممرات الهوائية.



وقال الباحثون في الجامعة، إن البخاخ "AeroNabs" يستخدم مرة واحدة يوميًا على شكل رذاذ للأنف أو جهاز استنشاق، وفق ما ذكرت صحيفة "البيان الإماراتية".



وقال الدكتور بيتر والتر في بيان على الموقع الإلكتروني لجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو (UCSF)، إن البخاخ فعال بشكل كبير وهو أفضل من أشكال الحماية الأخرى القابلة للارتداء مثل الكمامات، وأوضح أن البخاخ هو جزء من معدات الحماية الشخصية التي يمكن أن تكون بمثابة حل مؤقت إلى حين توفر اللقاحات كحل دائم لفيروس كوفيد 19.

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وقال فريق البحث، بقيادة طالب الدراسات العليا مايكل شوف، إنه قد تم بالفعل الاتفاق مع شركاء تجاريين لتكثيف الاختبارات السريرية والبدء في تصنيع البخاخ.وقال العلماء إن البخاخ AeroNabs سيتوفر كدواء غير مكلف بدون وصفة طبية للمساعدة في منع العدوى.الكيورد: فيروس كورونا- بخاخ أنف للوقاية من كورونا - الكمامة- إعاقة فيروس كورونا - كوفيد-19.