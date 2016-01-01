اخترع علماء في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو الأسبوع الجاري بخاخ أنف قادر على إعاقة فيروس كورونا قبل أن يتمكن من الدخول إلى الخلايا المبطنة للرئتين والممرات الهوائية.
وقال الباحثون في الجامعة، إن البخاخ "AeroNabs" يستخدم مرة واحدة يوميًا على شكل رذاذ للأنف أو جهاز استنشاق، وفق ما ذكرت صحيفة "البيان الإماراتية".
وقال الدكتور بيتر والتر في بيان على الموقع الإلكتروني لجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو (UCSF)، إن البخاخ فعال بشكل كبير وهو أفضل من أشكال الحماية الأخرى القابلة للارتداء مثل الكمامات، وأوضح أن البخاخ هو جزء من معدات الحماية الشخصية التي يمكن أن تكون بمثابة حل مؤقت إلى حين توفر اللقاحات كحل دائم لفيروس كوفيد 19.
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التعليقات على بدل الكمامة.. علماء يبتكرون بخاخ أنف للوقاية من كورونا
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