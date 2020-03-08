

الذهب يعود للارتفاع في مصر والجرام يقفز 10 جنيهات مرة واحدة اليوم الذهب يعود للارتفاع في مصر والجرام يقفز 10 جنيهات مرة واحدة اليوم

عاودت أسعار الذهب في مصر الارتفاع خلال تعاملات اليوم الجمعة، وقفز سعر الجرام نحو 10 جنيهات مقارنة بأسعار أمس.



وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 865 جنيها مقابل 855 جنيهًا.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 741 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 988 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 6920 جنيهًا.

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وعالميا، تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إذ أجبرت قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية المستثمرين على إعادة تقييم مراكزهم مجددا بعد تراجع كبير من ذروة قياسية في وقت سابق من الأسبوع وضع المعدن الأصفر على مسار تسجيل أول هبوط أسبوعي منذ أوائل يونيو.وبحسب وكالة رويترز، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1950.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:50 بتوقيت جرينتش. وتراجع المعدن النفيس 4% منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ أوائل مارس.