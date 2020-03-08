الذهب يعود للارتفاع في مصر والجرام يقفز 10 جنيهات مرة واحدة اليوم

عاودت أسعار الذهب في مصر الارتفاع خلال تعاملات اليوم الجمعة، وقفز سعر الجرام نحو 10 جنيهات مقارنة بأسعار أمس.
وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 865 جنيها مقابل 855 جنيهًا.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 741 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 988 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 6920 جنيهًا.
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