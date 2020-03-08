

مجانا ودون حد أدنى.. تفاصيل فتح حساب التوفير للشباب ببنكي الأهلي ومصر مجانا ودون حد أدنى.. تفاصيل فتح حساب التوفير للشباب ببنكي الأهلي ومصر

أعلن بنكا الأهلي ومصر، عن فتح حسابات توفير مجانا دون احتساب أي مصاريف إدارية، وإلغاء الحد الأدنى لفتح الحساب، احتفالا بيوم الشباب العالمي ضمن فعاليات البنك المركزي للشمول المالي.

وتستمر مبادرة فتح حسابات توفير دون مصاريف لمدة أسبوعين تنتهي في 24 من الشهر الجاري الاحتفال بمناسبة الاحتفال بيوم الشباب العالمي.

كما قررت البنوك مع فتح حسابات توفير مجانا دون مصاريف إصدار بطاقات خصم مباشر دون مصاريف دعما لمبادرة البنك المركزي.

ويطرح بنكا الأهلي ومصر حساب توفير يخاطب الشباب ويحدد كل بنك سن معين للشباب للاستفادة من الفائدة المميزة على الحساب التي تتباين من شريحة إلى أخرى حسب قيمتها ودورية صرف العائد.



الأوراق المطلوبة لفتح الحساب:

يتم فتح حساب التوفير بصورة الرقم القومي فقط، وفي حال عدم تدوين الوظيفة على ظهر الرقم التعريفي للعميل يطلب البنك شهادة إثبات دخل من جهة العمل.

أولا- البنك الأهلي المصري:

يقدم نوعين من حسابات التوفير أحدهما باسم الشباب، والثاني للقصر كالاتي:



1 - حساب التوفير للشباب (المستقبل) في البنك الاهلي المصري:

من لهم حق فتح الحساب: العملاء من سن 16 حتى 50 سنة.

الأوراق المطلوبة: نسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر.

الحد الأدنى الرصيد لاحتساب الفائدة: فوق 3 آلاف جنيه ودون ذلك لا يتم احتساب فائدة.

الشريحة الأولى من 3001 جنيه إلى 100 ألف جنيه: تتراوح بين 3.55% للعائد الشهري، و3.6% للعائد ربع السنوي، و3.65% للعائد نصف السنوي، و3.75% للعائد السنوي.

الشريحة الثانية من 100 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه: تبدأ الفائدة بين 4.3% للعائد الشهري، و4.35% للعائد ربع السنوي، و4.4% للعائد نصف السنوي، و4.5% للعائد السنوي.

الشريحة الثالثة أكثر من نصف مليون جنيه: تتراوح الفائدة بين 5.25% للعائد الشهري، و5.3% للعائد ربع السنوي، و5.35% للعائد نصف السنوي، و5.5% للعائد السنوي.

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2 - حساب توفير المدخر الصغير ذو الشرائح في البنك الأهلي:من لهم الحق في الاستفادة من الحساب : متاح للمصريين وللقصر سواء (باسمه تحت الولاية أو الوصاية أو الهبة).الأوراق المطلوبة: نسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر وشهادة الميلاد للقصر.الحد الأدنى للرصيد لاحتساب الفائدة: فوق 3 آلاف جنيه ودون ذلك لا يتم احتساب فائدة.الشريحة الأولى تبدأ من 3001 جنيه إلى 30 ألف جنيه: تبلغ الفائدة 6% سنويا.الشريحة الثانية من 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه: تبلغ الفائدة 5% سنويا.الشريحة الثالثة من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه: تبلغ الفائدة 4.25% سنويا.الشريحة الرابعة من 100 ألف جنيه إلى أكثر: تبلغ الفائدة 3.75% سنويا.ثانيا- حساب التوفير للشباب في بنك مصر:سن العميل: من 16 عاما إلى 30 سنة فوق هذا السن يتحول للحساب العادي.يتميز بارتفاع الفائدة المقدمة عليه علي المبالغ الصغيرة، وكذلك بخفض الحد الأدني لاحتساب العائد بهدف تحفيز الشباب علي الإدخار.من 500 جنيه إلى 20 ألف جنيه: تتراوح بين 5.25% سنوي للعائد الشهري، و5.5% سنوي للعائد ربع سنوي، و5.625% سنوي للعائد نصف سنوي، و5.75% سنوي للعائد السنوي.وأكثر من 20 ألف جنيه يتم احتسابه حسب العائد المقرر من البنك في ذلك الوقت.