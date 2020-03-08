مجانا ودون حد أدنى.. تفاصيل فتح حساب التوفير للشباب ببنكي الأهلي ومصر

أعلن بنكا الأهلي ومصر، عن فتح حسابات توفير مجانا دون احتساب أي مصاريف إدارية، وإلغاء الحد الأدنى لفتح الحساب، احتفالا بيوم الشباب العالمي ضمن فعاليات البنك المركزي للشمول المالي.
وتستمر مبادرة فتح حسابات توفير دون مصاريف لمدة أسبوعين تنتهي في 24 من الشهر الجاري الاحتفال بمناسبة الاحتفال بيوم الشباب العالمي.
كما قررت البنوك مع فتح حسابات توفير مجانا دون مصاريف إصدار بطاقات خصم مباشر دون مصاريف دعما لمبادرة البنك المركزي.
ويطرح بنكا الأهلي ومصر حساب توفير يخاطب الشباب ويحدد كل بنك سن معين للشباب للاستفادة من الفائدة المميزة على الحساب التي تتباين من شريحة إلى أخرى حسب قيمتها ودورية صرف العائد.
الأوراق المطلوبة لفتح الحساب:
يتم فتح حساب التوفير بصورة الرقم القومي فقط، وفي حال عدم تدوين الوظيفة على ظهر الرقم التعريفي للعميل يطلب البنك شهادة إثبات دخل من جهة العمل.
أولا- البنك الأهلي المصري:
يقدم نوعين من حسابات التوفير أحدهما باسم الشباب، والثاني للقصر كالاتي:
1 - حساب التوفير للشباب (المستقبل) في البنك الاهلي المصري:
من لهم حق فتح الحساب: العملاء من سن 16 حتى 50 سنة.
الأوراق المطلوبة: نسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر.
الحد الأدنى الرصيد لاحتساب الفائدة: فوق 3 آلاف جنيه ودون ذلك لا يتم احتساب فائدة.
الشريحة الأولى من 3001 جنيه إلى 100 ألف جنيه: تتراوح بين 3.55% للعائد الشهري، و3.6% للعائد ربع السنوي، و3.65% للعائد نصف السنوي، و3.75% للعائد السنوي.
الشريحة الثانية من 100 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه: تبدأ الفائدة بين 4.3% للعائد الشهري، و4.35% للعائد ربع السنوي، و4.4% للعائد نصف السنوي، و4.5% للعائد السنوي.
الشريحة الثالثة أكثر من نصف مليون جنيه: تتراوح الفائدة بين 5.25% للعائد الشهري، و5.3% للعائد ربع السنوي، و5.35% للعائد نصف السنوي، و5.5% للعائد السنوي.
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