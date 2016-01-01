التدخين و التوتر أبرزها .. هذه الأسباب تزيد من فرص الإصابة بـ الصدفية



الإصابة بـ الصدفية الإصابة بـ الصدفية



الصدفية يعتبر مرض جلدي يكرر الظهور بعد العلاج وقد يصيب المفاصل علي خمسة أشكال اما التهاب مفصل واحد أوعدد اقل من خمسة أو العديد من المفاصل الطرفية ويماثل الروماتويد أو يصيب مفاصل عقل الأصابع الطرفية وقد يصيب الأظافر والجلد في كثير من الأماكن وأحيانا العمود الفقري والفم واللسان.



ويظهر الصدفية عند الرجال والنساء وفي كل الأعمار وبالأخص عند البالغين.



وفي هذا السياق كشفت أخصائية البشرة والتجميل، وسام سوقية، عن أبرز الأسباب التي تزيد من فرص الإصابة بالصدفية، و تتمثل في ..

-قلة جهاز المناعة .

-تناول بعض الادوية .

-التعرض لطقس شديد البرودة .

- التدخين

-شرب الكحول .

التوتر.



وأضافت أخصائية البشرة والتجميل أن العامل الوراثي و بعض العوامل التي تحفز ظهور الصدفية ومنها الإصابات والهرمونات وبعض الأدوية والالتهابات أيضا.