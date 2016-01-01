التدخين و التوتر أبرزها .. هذه الأسباب تزيد من فرص الإصابة بـ الصدفية

آخر الأخبارالصحة والجمال › التدخين و التوتر أبرزها .. هذه الأسباب تزيد من فرص الإصابة بـ الصدفية

صورة الخبر: الإصابة بـ الصدفية
الإصابة بـ الصدفية


الصدفية يعتبر مرض جلدي يكرر الظهور بعد العلاج وقد يصيب المفاصل علي خمسة أشكال اما التهاب مفصل واحد أوعدد اقل من خمسة أو العديد من المفاصل الطرفية ويماثل الروماتويد أو يصيب مفاصل عقل الأصابع الطرفية وقد يصيب الأظافر والجلد في كثير من الأماكن وأحيانا العمود الفقري والفم واللسان.

ويظهر الصدفية عند الرجال والنساء وفي كل الأعمار وبالأخص عند البالغين.

وفي هذا السياق كشفت أخصائية البشرة والتجميل، وسام سوقية، عن أبرز الأسباب التي تزيد من فرص الإصابة بالصدفية، و تتمثل في ..
-قلة جهاز المناعة .
-تناول بعض الادوية .
-التعرض لطقس شديد البرودة .
- التدخين
-شرب الكحول .
التوتر.

وأضافت أخصائية البشرة والتجميل أن العامل الوراثي و بعض العوامل التي تحفز ظهور الصدفية ومنها الإصابات والهرمونات وبعض الأدوية والالتهابات أيضا.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على التدخين و التوتر أبرزها .. هذه الأسباب تزيد من فرص الإصابة بـ الصدفية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
92071

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager