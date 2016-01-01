٩ مشروبات تساعدك على التخلص من الدهون



مشروبات تساعدك على التخلص من الدهون مشروبات تساعدك على التخلص من الدهون



قالت الدكتورة ابتسام شعبان البسيوني رئيس بحوث بمركز البحوث الزراعية بالجيزة أن التحكم في وزن الجسم لايعتمد على الغذاء المتناول فقط ولكن ايضا على المشروبات التى نتناولها٠



وأشارت د. ابتسام الى ان هناك مشروبات يمكن ان تسبب اما ثبات الوزن او زيادته وهناك بعض المشروبات تكون عامل فى زيادة حرق الدهون وبالتالى انقاص الوزن ٠



وتوضح انه من اهم بعض المشروبات الحارقه للدهون ما يلي

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١- عصائر الخضروات خاصة الخضروات الغنية بالالياف تساعد على الشعور بالشبع وبالتالى تناول كميات اقل من الطعام وتمد الجسم بالعناصر الغذائية ٠٢- عصير العنب يرى خبراء التغذية ان عصير العنب غنى بفيتامين C وبالتالى يساعد على حرق الدهون وتخليص الجسم من السموم ومهم لصحة الكبدويمكن تناول كوب منه يوميا صباحا او مع وجبة الإفطار ٠٣- الشاى الاخضر يحفزعلى حرق الدهون انقاص الوزن غنى بمضادات الاكسدة ويشرب اما ساخنا او مثلجا ويفضل عدم اضافة السكر ويشرب مرتؤن يوميا صباحا مساءا ٠٤- سموزى الزبادى غنى بالكالسيوم يوضع نصف كوب​ من الزبادى فى الخلاط اى من الفاكهه المفضله ويتناول مرة او مرتين فى اليوم يساعد على الشعور بالشبع ويمنع تراكم الدهون فى الجسم ويحفز على حرق الدهون وانقاص الوزن ٠٥- الماء مشروب طبيعي صحى سالب السعرات الحراريه واهميته قدرته على انقاص الوزن من خلال تناول من.8 الى 12 كوب يوميا تحفز الحرق والتخلص من السموم​ ويمكن تناول الماء البارد من اجل نتائج افضل ويمكن اضافة قطرات من عصير الليمون وشريحة ليمون او قطرات من عسل النحل ويمكن تناول الماء ساخنا ٠٦- ماء جوز الهند اهم المشروبات الطبيعية تمد الجسم بالطاقة ومفيده لمن يعانون من اضطرابات وقرحة المعدة ويمكن تناول كوبين منه يوميا تحفز على الحرق والتخلص من السموم​ وتعطى الطاقة لممارسة الانشطة اليومية ٠٧ : القهوة السوداء تقلل الشعور بالجوع والاحساس بالشبع لفترات طويلة على مدار اليوم تناول كوبين من القهوه يوميا يساعد على انقاص الوزن فى اسابيع قليلة ٠٨- اللبن خالى الدسم يحتوى على نسبة مرتفعة من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسمغنى بالكالسيوم ويعطى نفس قيمة اللبن الكامل الدسم وبكن بدون سعرات حراريه زياده وبالتالى يساعد على تقوية العظام وبناء العضلات ويحفز عملية الحرق ٠٩- عصير الكريز الطازج يتميز بقدرته على منع احتباس الماء فى الجسم وتخليصه منها غنى بالاحماض العضوية التى تعمل على تفتيت الدهون داخل الجسم ولكن احرص على عدم تناو ل عصير الكريز المعبا فى عبوات معدنية او زجاجية لانها تحتوى على نسب مرتفعة من السكر تؤدى الى نتائج عكسية ٠