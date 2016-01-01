عميد نوعية عين شمس يوضح كيفية الحصول على نتيجة اختبار القدرات



كلية التربية النوعية جامعة عين شمس كلية التربية النوعية جامعة عين شمس



قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية جامعة عين شمس ، إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين فى إجراء اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية (شعبة التربية الفنية – وشعبة التربية الموسيقية).



وأَضاف السيد لـ صدي البلد، ان اختبار القدرات تستمر لمدة ساعتين ونصف تبدأ الساعة 10 ونصف صباحًا وتنتهي الساعة 1 مساءً ويتم التصحيح في نفس اليوم وترفع النتيجة على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات.



جدير بالذكر أن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن اليوم الجمعة، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 102 ألف طالب وطالبة على موقع مكتب التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2020– 2021.

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وأشار رئيس قطاع التعليم بالوزارة إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ 24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.وأضاف السيد عطا أن طلاب الدور الثاني متاح لهم التقدم وحجز اختبارات القدرات في نفس التوقيت المتاح لطلاب الدور الأول.