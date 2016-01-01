على طريقة الفنانات .. طرق الحصول على مظهر طبيعي بالمكياج

يحتاج الخروج في الصيف الي مظهر طبيعي دون الاعتماد علي مكياج صارخ ، ولذلك نقدم لكي اليوم كيفية الحصول على مظهر طبيعي عند الخروج من المنزل كالفنانات
استخدمي كريم أساس مرطب ورذاذ للوجه لتجهيز الوجه.
استخدم خافي عيوب خفيف الوزن غير لامع لتغطية العيوب والبقع الداكنة. تخطي الأساس لهذه النظرة إذا كانت بشرتك تبدو ناعمة مع كونسيلر فقط. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فابحث عن مرطب ملون لتوحيد لون البشرة.
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