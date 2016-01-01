طريقة تسوية اللحم بخطوات سريعة



طريقة تسوية اللحم طريقة تسوية اللحم



تعتبر طريقة تسوية اللحم من الطرق السهلة لدى النساء ويلعب وقت الطهي ودرجة الحرارة دورًا مهمًا في الخصائص النهائية للحوم، فلالا يغير الطهي بشكل كبير من قيمة البروتين في اللحوم ما لم تستخدم درجة حرارة عالية لفترة طويلة من الزمن، ويكن أن يؤدي القيام بذلك إلى تقليل القيمة البيولوجية للبروتين بشكل طفيف ، وفقًا لجمعية علوم اللحوم الأمريكية واليكم طريقة تسوية اللحمة .



وطريقة تسوية اللحمة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لعناء كبير لذلك اليكم طريقة تسوية اللحم في المطبخ بدون تعب :



مكونات تسوية اللحمة

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كيلو لحمةبصلةحبهانزيتملحفلفلورق لاورابهارات لحمةقرفةماء مغليطريقة تسوية اللحمة- في حلة عالنار نحط معلقة الزيت ونشوح اللحمة كويس من كل الجهات ونضيف معاها المستكة والحبهان وورق اللورا وعود القرفة- نضيف البصلة ونشوحها ونضيف كل التوابل ما عدا الملح ونقلب- نضيف لتر ماء مغلي ونغطيها ونترك اللحمة تستوي ولو احتاجت مية مغلية تاني تضيف لحد ما تستوي مع اضافة الملح في النهاية.طريقة سلق اللحمة للمبتدئينلغلي اللحم بطريقة صحية ولتعلم طريقة سلق اللحم للمبتدئين استخدم غلاية كبيرة بما يكفي للسماح بتغطية اللحم بالكامل بالماء ودع الماء يغلي قبل وضع اللحم في ثم اتركها لمدة خمس إلى عشر دقائق ، والتي ستكون طويلة بما يكفي لتقوية الزلال ، كما هو موضح أعلاه ،أبقِ الغلاية مغطاة حتى لا ينقل البخار حياة ونكهة اللحم وبعد خمسة عشر أو عشرين دقيقة يبدأ الطهي الفعلي وبحلول هذا الوقت كانت الحرارة تمر عبر اللحم ثم اتركه يطهى اتركه من 12 إلى 15 دقيقة.هناك طرق مختلفة لطهي اللحوم على البخار يمكن القيام بذلك فوق الماء المغلي ووضعه عندما يصبح بهذه الطريقة طريًا داخل الفرن ، من أجل النكهة المضافة التي يتم استخلاصها بهذه الطريقة.اسرار سلق اللحميوجد اسرار سلق اللحم في جميع الدول وقبل أن يبدأ الطهي الحقيقي ضعي اللحم في الماء المغلي لفترة قصيرة أقل من 30 ثانية أو عندما تلاحظين تغير لون اللحم ثم ضعيه تحت الماء المغلي اسكب الماء المغلي بعيدًا أيضًا وذلك لإزالة الأوساخ والدم لتقليل رائحة "اللحوم النيئة".أضف بعض التوابل لتقليل رائحة الدم وأيضًا لإضافة نكهة إلى اللحم ويجب أن تضع التوابل في الماء مع اللحم، فيمكنك اختيار ما تريد استخدامه بناءً على التفضيلات مثل : الزنجبيل ، القرفة ، واليانسون ، والفلفل الأسود والأبيض الأخضر ، والمريمية ، إلخ.اضبط الحرارة وتحكم في الوقت بناءً على ما تطبخه بشكل عام ، وتستغرق بعض الأجزاء وقتًا أطول من الأخرى عادة ما تستخدم حرارة عالية في البداية ثم تتحول إلى متوسطة أو منخفضة كحساء بطيء.إذا كنت ترغب في إضافة بعض الخضار ، مثل الجزر والبصل والبطاطس تحكم في التوقيت فقد تؤدي إضافة الخضار في وقت مبكر إلى نضجها أكثر من اللازم وتفقد مذاقها قوامها.طريقة تسوية اللحمة العجوزة بسرعةولطريقة تسوية اللحمة العجوزة بسرعة قم بوضع كمية قليلة من الماء في قاع إناء كبير لتطرية اللحم ، أضف حمضًا إلى ماء الطهي مثل القليل من عصير الليمون أو بعض الطماطم المفرومة أو صلصة ورشيشاير.ضعي الشواء في القدر مع بعض الثوم المهروس رشي الملح والفلفل وأي توابل من اختيارك ، مثل الزعتر غطي الوعاء بغطاء.سخنيها على الموقد حتى يغلي الماء ولا تطبخ في حالة الغليان الكامل حاول ألا تتجاوز درجة حرارة السائل 195 درجة فهرنهايت لأن درجة حرارة غليان الماء - 212 درجة فهرنهايت تقوي بروتين اللحوم كما تحذر جمعية علوم اللحوم الأمريكية .أثناء طهي اللحوم قد تحتاج إلى إضافة المزيد من الماء وستعرف أنه تم طهيه إلى درجة حرارة آمنة عندما يقرأ مقياس الحرارة الخاص بك 145 درجة فهرنهايت ، وفقًا لتوصيات سلامة الغذاء الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية .عندما ينضج اللحم اتركه يرتاح لمدة ثلاث دقائق على الأقل قبل تقطيعه استخدم السائل لصنع الصلصة أو المرق لاستعادة بعض العناصر الغذائية من الفيتامينات الذائبة في الماء.طريقة سلق اللحمة المجمدةالخل أو الليمونجميع أنواع الدواجن يمكن طهيها بشكل أسرع عن طريق إضافة القليل من الخل أو قطعة من الليمون إلى الماء المغلي ختصة سلق اللحمة المجمدة وسيكون استخدام القليل من الحمض توفيرًا كبيرًا للوقود ، فضلًا عن تقصير وقت الطهي كما أن تأثيره مفيد أيضًا على اللحوم القاسية القديمة ، مما يجعلها طرية جدًا وسهلة الهضم وستفقد الطيور الملوثة طعمها السيئ ورائحتها إذا تم طهيها بهذه الطريقة.الماء البارد أو المغلي؟يعتمد وضع اللحم في الماء البارد أو الماء المغلي على النتيجة المرجوة ومن المستحيل صنع مرق غني ولذيذ وفي نفس الوقت تناول قطعة من اللحم المسلوق ذات النكهة الجيدة ، إذا تم طهي اللحم لغرض صنع الحساء أو المرق ، فيجب وضعه في الماء البارد ثم غليه بهذه الطريقة سيتم سحب بعض المواد الغذائية والكثير من مادة النكهة قبل أن يصبح الماء ساخنًا بدرجة كافية لتصلبها.