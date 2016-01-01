تعد الشعرانية أحد الأمراض التى تهدد جمال النساء ويقصد بها نمو شعر ذكري بشكل مفرط في مناطق معينة من وجه المرأة وجسمها مثل الشارب واللحية.
وأضح موقع " verywellhealth" أن الأندروجينات ، الهرمونات الجنسية السائدة لدى الرجال ، يمكن أن تكون مسؤولة عن هذه الحالات، ففى الحالات الطبيعية يكون لدى النساء مستويات منخفضة من الأندروجينات ، ولكن المستويات العالية بشكل غير طبيعي من الأندروجين يمكن أن تؤدي إلى زيادة نمو الشعر، بالنظر إلى أن موانع الحمل الهرمونية يمكن أن تقلل من مستويات الأندروجين الحر ، يمكن أن تكون بعض حبوب منع الحمل المركبة علاجًا مفيدًا للشعرانية.
ثبت أن بعض موانع الحمل الهرمونية تقلل من آثار الشعرانية، ولكن قبل تجربة هذا العلاج يجب معرفة أن النساء قد يتفاعلن بشكل مختلف مع وسائل منع الحمل المحددة ، لذلك الغرض من هذه المعلومات هو أن تكون نظرة عامة تفتح الباب امام علاج الشعرانية ولكن يجب زيارة الطبيب واجراءا الفحوصات الطبية اللازمة قبل تناول هذا العلاج لتحديد مدى مناسبته مع المرأة .
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التعليقات على اكتشفي العلاقة بين حبوب منع الحمل وتقليل الشعر في وجه المرأة وجسمها
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