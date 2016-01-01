تبحث السيدات دائما على طرق سريعة لإعداد الطعام ولاسيما في وقت الولائم الكبيرة في المنزل، ويعد البط من أشهر الأكلات التي تقوم السيدات بتجهيزها، لكنها تقع في مشكلة إعداده نظرا لصعوبة طهيه على عكس باقي أنواع الطيور واللحوم.
طريقة تسوية البط بسرعة
لا تحتاج تسوية البط إلا بعض المكونات البسيطة حتى يصل إلى تمام النضج، لذلك يجب أن تقومي بتحضير كل تلك الأمور حتى تسهل عليكِ عملية الطهي.
المكونات :
بط مكعبات.
بهارات.
ورق غار.
ملح.
فلفل أسود.
جزر.
بصل.
مرقة.
كزبرة.
بقدونس.
برتقال مبشور.
زنجبيل.
خل أبيض.
دقيق.
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