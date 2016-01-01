

طريقة تسوية البط بسرعة طريقة تسوية البط بسرعة



تبحث السيدات دائما على طرق سريعة لإعداد الطعام ولاسيما في وقت الولائم الكبيرة في المنزل، ويعد البط من أشهر الأكلات التي تقوم السيدات بتجهيزها، لكنها تقع في مشكلة إعداده نظرا لصعوبة طهيه على عكس باقي أنواع الطيور واللحوم.



طريقة تسوية البط بسرعة

لا تحتاج تسوية البط إلا بعض المكونات البسيطة حتى يصل إلى تمام النضج، لذلك يجب أن تقومي بتحضير كل تلك الأمور حتى تسهل عليكِ عملية الطهي.



المكونات :

بط مكعبات.

بهارات.

ورق غار.

ملح.

فلفل أسود.

جزر.

بصل.

مرقة.

كزبرة.

بقدونس.

برتقال مبشور.

زنجبيل.

خل أبيض.

دقيق.

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طريقة تسوية البط بسرعة :1- قومي بنقع البط في ماء مع الخل الأبيض والدقيق والبرتقال.2- ثم شطف البط جيدا من تلك المكونات.-3 ضعي كمية مناسبة في وعاء كبير.4- اضيفي البهارات والبصل والجزر والمرقة.5- ضعي الوعاء على النار لمدة ساعة.6- من وقت للاخر ضعي الماء في الوعاء.7- بعد التسوية اضيفي القليل من الملح الأبيض.8- رص البط في صينية مع دهنه بالبرتقال.9- ضعي الصينية في الفرن حتى تمام النضج.