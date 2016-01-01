فيفا يغرم كهربا 33 مليون جنيه للزمالك وإيقاف اللاعب 6 شهور

آخر الأخباراخبار الرياضة › فيفا يغرم كهربا 33 مليون جنيه للزمالك وإيقاف اللاعب 6 شهور

صورة الخبر: كهربا
كهربا


وقع الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا،عقوبة الإيقاف 6 أشهر على محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادى الأهلى وتغريمه 33 مليون جنيه لمصلحة ناديه الزمالك عقب فسخه عقده مع القلعة البيضاء من طرف واحد فى يوليو الماضى .

وتقدم الزمالك بشكوى ضد كهربا فى المحكمة الرياضة الدولية بفيفا يتهم فيها اللاعب بالإخلال بننود تعاقده مع الفريق الأبيض والذى يمتد لمدة موسمين مقبلين خاصة أن اللاعب حصل على جميع مستحقاته المالية .

واعترف اتحاد الكرة أن عقد كهربا مع الزمالك سليم 100 % فى خطاب رسمى للفيفا الأمر الذي عضد من موقف شكوى الزمالك .

وكان كهربا قد فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد بدعوى عدم توثيقه فى اتحاد الكرة متوجها الى نادي افيس البرتغالى الذى سرعان مع تركه وتوجه الى الانتقال الى النادي الأهلى فى يناير الماضى قبل أن يتم ايقافه 8 مباريات عقب أحداث لقاء السوبر المصري بالإمارات أمام ناديه السابق الزمالك .

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيفا يغرم كهربا 33 مليون جنيه للزمالك وإيقاف اللاعب 6 شهور

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
80050

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager