فيفا يغرم كهربا 33 مليون جنيه للزمالك وإيقاف اللاعب 6 شهور



كهربا كهربا



وقع الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا،عقوبة الإيقاف 6 أشهر على محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادى الأهلى وتغريمه 33 مليون جنيه لمصلحة ناديه الزمالك عقب فسخه عقده مع القلعة البيضاء من طرف واحد فى يوليو الماضى .



وتقدم الزمالك بشكوى ضد كهربا فى المحكمة الرياضة الدولية بفيفا يتهم فيها اللاعب بالإخلال بننود تعاقده مع الفريق الأبيض والذى يمتد لمدة موسمين مقبلين خاصة أن اللاعب حصل على جميع مستحقاته المالية .



واعترف اتحاد الكرة أن عقد كهربا مع الزمالك سليم 100 % فى خطاب رسمى للفيفا الأمر الذي عضد من موقف شكوى الزمالك .

قد يعجبك أيضا...

وكان كهربا قد فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد بدعوى عدم توثيقه فى اتحاد الكرة متوجها الى نادي افيس البرتغالى الذى سرعان مع تركه وتوجه الى الانتقال الى النادي الأهلى فى يناير الماضى قبل أن يتم ايقافه 8 مباريات عقب أحداث لقاء السوبر المصري بالإمارات أمام ناديه السابق الزمالك .