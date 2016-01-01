وقع الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا،عقوبة الإيقاف 6 أشهر على محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادى الأهلى وتغريمه 33 مليون جنيه لمصلحة ناديه الزمالك عقب فسخه عقده مع القلعة البيضاء من طرف واحد فى يوليو الماضى .
وتقدم الزمالك بشكوى ضد كهربا فى المحكمة الرياضة الدولية بفيفا يتهم فيها اللاعب بالإخلال بننود تعاقده مع الفريق الأبيض والذى يمتد لمدة موسمين مقبلين خاصة أن اللاعب حصل على جميع مستحقاته المالية .
واعترف اتحاد الكرة أن عقد كهربا مع الزمالك سليم 100 % فى خطاب رسمى للفيفا الأمر الذي عضد من موقف شكوى الزمالك .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فيفا يغرم كهربا 33 مليون جنيه للزمالك وإيقاف اللاعب 6 شهور
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق