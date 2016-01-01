تعرف على كيفية الدراسة فى روما عبر هذا الرابط



الدراسة فى روما الدراسة فى روما

اعلن المكتب الثقافى المصرى بروما فتح باب التقدم للمنح المقدمة من جامعة SCUOLA NORMALE DI PISA ببيزا بايطاليا للالتحاق ببرنامج الدكتوراه للعام الاكاديمى 2020/2021.



ولمزيد من التفاصيل حول المنح والحصول على استماره التقديم يرجى زياره الموقع الالكترونى



علما بان الاداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح

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بينما اعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن افادت سفارة الهند بالقاهره بأن المجلس الهندى للعلاقات الثقافيه ICCR يقدم منحًا للدراسه بالهند للعام الدراسى 2020/2021 للمرحله الجامعية ـ مرحله الدراسات العليا ومقررات دراسية للدكتوراه فى الجامعات والمعاهد الهندية.ولمزيد من التفاصيل عن هذه المنح يمكن الرجوع الىالموقع الالكترونىhttp://a2ascholarships.iccr.gov.in/