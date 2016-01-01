تعرف على كيفية الدراسة فى روما عبر هذا الرابط

اعلن المكتب الثقافى المصرى بروما فتح باب التقدم للمنح المقدمة من جامعة SCUOLA NORMALE DI PISA ببيزا بايطاليا للالتحاق ببرنامج الدكتوراه للعام الاكاديمى 2020/2021.
ولمزيد من التفاصيل حول المنح والحصول على استماره التقديم يرجى زياره الموقع الالكترونى
علما بان الاداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح
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