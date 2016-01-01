ماذا يحدث اذا تناولت الشاي بالليمون يوميا



الشاي بالليمون الشاي بالليمون

يستمتع الجميع بكوب من الشاي الطازج لتنشيط الحواس ، ولكن إلى جانب النكهة ، فإن فوائد الشاي لا تحصى. في حين أن معظمهم يستمتعون بطهوهم المحضر تقليديا بالزنجبيل والهيل واندفاعة من الحليب ، أو مجرد عشاق الصحة السود ، يقسمون ببدائل صحية - شاي بالليمون على وجه الدقة.



في حين أن فوائد شرب كوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون الطازج وبعض العسل ، فإن أول شيء في الصباح هو طقس يتبعه العديد من الناس في جميع أنحاء العالم ، كما أن كوب من شاي بالليمون يقدم نفس الفوائد بنفس المقاييس.



الشاي هو بديل ممتاز خال من السعرات الحرارية للمشروبات المحملة بالسكر ويساعد إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا صارمًا. كما أنه يساعد في العديد من المشكلات الصحية ، مثل البرد أو احتقان الأنف. وفقًا لتقرير صادر عن الخدمة الصحية الجامعية (UHS) بجامعة روتشستر ، من المعروف علميًا أن كوبًا ساخنًا من شاي بالليمون ساعد الأشخاص الذين يعانون من أعراض نزلات البرد. لكن لا يحتاج المرء إلى تقييد نفسه بإعداد هذا المشروب ساخنًا لأنه يمكن أيضًا الاستمتاع به مثلجًا.

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دعونا نلقي نظرة على الأسباب المختلفة التي تجعل المرء يجب أن يدرج هذا المشروب الصحي في نظامه الغذائي اليومي ، وهو شعار يقسمه معظم المشاهير الآن.يقي من السرطانيحتوي الليمون على مادة الكيرسيتين ، وهي مادة الفلافونويد التي تحمي الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس من الجذور الحرة التي لها آثار ضارة للغاية على الجسم. وجدت الدراسات أيضًا أن مادة الكيرسيتين لها تأثير مضاد للالتهابات ، كما أنها تمنع تفاعلات الحساسية. كما أنه يفحص نمو الخلايا السرطانية وقد يكون فعالًا ضد أنواع معينة من السرطان ، وخاصة سرطان القولون.يساعد على الهضممن المعروف أن الليمون يزيد من مقاومة الأنسولين ، مما يساعد على تقليل مستويات الدهون في الجسم. إذا شعر المرء بالغثيان أو القيء بسبب بعض الأمراض ، فإن شاي الليمون مع الزنجبيل يعمل مثل المعجزة في المساعدة على التخلص من هذه الأعراض ويعطي راحة فورية بينما يساعد على الهضم. الزنجبيل الطازج هو الأكثر فعالية في علاج مشاكل الجهاز الهضمي وآلام البطن.يساعد في إنقاص الوزنتشير الدراسات إلى أن شرب شاي الليمون (سواء كان ساخنًا أو باردًا) بكميات مُقاسة يساعد في إنقاص الوزن ، حيث يطرد السموم من الجسم ويعزز عملية التمثيل الغذائي . تأتي الفوائد الصحية بشكل أساسي من حقيقة أنه يطهر الجسم عن طريق طرد السموم من النظام التي قد تكون السبب الجذري للأمراض والالتهابات. مع شاي الليمون ، يمكنك أن تشرب طريقك للتحكم في وزن صحي. يمكنك إضافة الزنجبيل للحصول على شاي الزنجبيل والليمون والعسل لأنه مزيج قوي لحرق السعرات الحرارية. ومن المعروف أنه يزيد الشبع ويقلل من آلام الجوع .