الحكومة الفرنسية: باريس منطقة عالية الخطورة مجددا لانتشار كورونا

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › الحكومة الفرنسية: باريس منطقة عالية الخطورة مجددا لانتشار كورونا

صورة الخبر: فيروس كورونا
فيروس كورونا



ذكر مرسوم نُشر اليوم الجمعة أن الحكومة الفرنسية أعلنت العاصمة باريس ومنطقة بوش دو رون حول مارسيليا على ساحل البحر المتوسط مناطق "حمراء" حيث ترتفع بهما احتمالات الإصابة بفيروس كورونا

ويعطي المرسوم السلطات المحلية سلطة التحكم في حركة الناس والمركبات وفرض قيود على النقل العام والسفر جوا وتقليص دخول المباني العامة وإغلاق بعض المنشآت التي ترتفع بها احتمالات الإصابة

يأتي هذا الإجراء بعد زيادة حادة في حالات العدوى بمرض كوفيد-19 على مدى الأسبوعين الماضيين

المصدر: CNBC

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الحكومة الفرنسية: باريس منطقة عالية الخطورة مجددا لانتشار كورونا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
3107

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager