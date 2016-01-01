مارس الغش والكذب.. محامى ترامب السابق يفضح الرئيس في كتاب مرتقب



ترامب ومايكل كوهين ترامب ومايكل كوهين



نشر مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي، أمس الخميس، مقدمة كتاب قادم بعنوان "خائن.. مذكرات"، يكشف فيها فضائح عن ترامب.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ألقى كوهين نظرة خاطفة على مذكراته المقرر أن ينشرها في كتاب بعنوان "خائن"، إذ قال فيها إن ترامب يتعامل بعقلية الغوغاء، مؤكدا أنه يعرفه أكثر من عائلته.



وقال كوهين: "في بعض النواحي، كنت أعرف ترامب أكثر مما عرفته عائلته لأنني شاهدت الرجل الحقيقي، في نوادي التعري، واجتماعات العمل المشبوهة فهو غشاش، كاذب، محتال، متنمر، عنصري، مفترس ويريد أن يرغب في أن يكون قائد لمدى الحياة".

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وأشار إلى أن ترامب ليس لديه "أصدقاء حقيقيون"، كما أنه ليس لديه من يثق به ليحفظ أسراره.ويتضمن الكتاب المقرر طرحه قريبا، سلسلة من الاعترافات من قبل كوهين ، والتي أقر بعضها بالفعل بأنه مذنب وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.وأكد كوهين أنه كان يسرق شركاء ترامب في العمل، ويخفي خيانته على زوجته ميلانيا، فضلا عن تخويف أي شخص يهدد طريق الرئيس في السلطة.وكتب كوهين في مقدمة كتابه التي نشرها على الإنترنت يوم الخميس "ترامب غش في الانتخابات بالتعاون مع روسيا كما ستكتشفون في هذه الصفحات لأن فعل أي شيء، وأعني أي شيء، من أجل 'الفوز' كان دائما نموذج عمله وأسلوب حياته"، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.وخلص المحقق الخاص السابق روبرت مولر العام الماضي إلى أن روسيا شنت حملة كبيرة لمساعدة ترامب على الفوز في عام 2016.ولم يجد مولر دليلا على وجود مؤامرة جنائية بين حملة ترامب وروسيا لكنه قدم تفاصيل اتصالات مكثفة بين الحملة وعملاء روس.ورد المتحدث باسم البيت الأبيض بريان مورجينسترن بالتشكيك في مصداقية كوهين.وقال مورجينسترن "إنه يعترف بسهولة بالكذب بشكل روتيني ومع ذلك يتوقع من الناس أن يصدقوه الآن حتى يتمكن من جني الأموال من بيع الكتب.. وما يدعو للأسف أن وسائل الإعلام تستغل هذا الرجل الحزين والبائس لمهاجمة الرئيس ترامب".ووصف ترامب كوهين بأنه "جرذ" وكاذب، في حين قال الأخير إنه يواجه تهديدات متكررة بالقتل من أنصار الرئيس.