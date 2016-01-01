بعد اشتعال حرائق في مواقع بـ إسرائيل.. تل أبيب: لن نسمح بدخول تمويلات قطرية لـ حماس

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اشتعال حرائق في مواقع بـ إسرائيل


كشفت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الجمعة، النقاب عن قيام إسرائيل بإرسال رسالة إلى حركة حماس، عن طريق الوسطاء بعد اشتعال عدة حرائق فى إسرائيل بفعل بالونات غزة الحارقة.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل بعثت رسالة لـ حماس جاء فيها أنها لن توافق على دخول التمويلات القطرية، في ظل استمرار اطلاق البالونات الحارقة.


وبحسب الصحيفة، أكدت إسرائيل في الرسالة، أنها لن توافق على دخول التمويلات القطرية لـ حماس، ولا التخفيف عن قطاع غزة، تحت الضغوطات التي تمارسها حركة حماس.

المصدر: صحيفة "معاريف" العبرية

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