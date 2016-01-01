أعراض وأسباب غير متوقعة للإصابة بالتهاب المفاصل



التهاب المفاصل التهاب المفاصل



التهاب المفاصل هو مرض يصيب مفاصل العظام، ويسبب هذا المرض تورمًا وألمًا وتيبسًا في مفصل واحد أو أكثر، عادة ما تتفاقم أعراض التهاب المفاصل مع تقدم العمر، وهناك أكثر من مائة نوع من الأمراض التي تقع تحت مظلة التهاب المفاصل، أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا هي هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي.



يتسبب الفصال العظمي في تكسير الغضروف بين العظام، التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض يهاجم فيه جهاز المناعة في الجسم المفاصل، وله شكل آخر شائع من التهاب المفاصل هو النقرس، ويحدث ذلك عندما يكون هناك فائض من حمض اليوريك في الدم مما يؤدي إلى تكوين بلورات حمض البوليك.



وكشفًا لما قدمه موقع "times of india" إليكم اسباب وأعراض التهاب المفاصل ...

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ومن أهم الأسباب...العمر: كلما تقدمت في العمر تميل مفاصلك إلى التآكل.الجنس: باستثناء النقرس ، أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا عند النساء.الوزن الزائد: زيادة الوزن عن المعتاد يمكن أن يضغط على مفاصلك. هذا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.الجينات: إذا كان أحد أفراد عائلتك يعاني من هذا المرض ، فأنت عرضة للإصابة به لأن بعض الجينات مرتبطة بالتهاب المفاصل الشائع.الإصابات: إذا أصبت مفاصلك ، فأنت معرض لخطر الإصابة بالتهاب المفاصل في نفس المفصل الذي تضررت منه.العدوى: يمكن للبكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات أن تلهب المفصل.العمل: إذا ضغطت على مفاصلك (مثل الركبتين والمرفقين) بشكل يومي من أجل عملك ، فأنت معرض لخطر الإصابة بـ التهاب المفاصل.هناك عدة أعراض لالتهاب المفاصل، ويمكن أن تحدث هذه الأعراض بدرجات متفاوتة، يمكن أن تكون ثابتة أو يمكن أن تأتي وتذهب، والأعراض هي:- ألم- تورم- احمرار- صعوبة في الحركة