علاج البروستاتا الملتهبة والمتضخمة بالأعشاب وبدون جراحة



علاج البروستاتا علاج البروستاتا



علاج البروستاتا والحصول على حياة صحية أفضل من الأمور الطبية السهلة إذا تم إكتشافه مبكرا، التهاب البروستاتا عدوى شائعة يعانى منها الكثير من الرجال، والبروستاتا هي غدة بحجم الجوز توجد أسفل المثانة وأمام المستقيم لدى الرجال ووظيفتها هي صنع سائل يحتوي على الحيوانات المنوية وبحمايتها عندما تتجه نحو بويضة



ويمكن علاج البروستاتا بطرق مختلفة بدون جراحة



علاج التهاب البروستاتا

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إذا أصبحت البروستاتا متورمة ومؤلمة وملتهبة ، فهذا يعني أن لديك حالة تسمى " التهاب البروستاتا ". هذا ليس سرطانًا ، وهو يختلف عن وجود " تضخم في البروستاتا ".أعراض التهاب البروستاتا.. هناك أربعة أنواع من التهاب البروستاتا. لكل منها مجموعته الخاصة من الأعراض والأسباب إليك أبرزهاالتهاب البروستات الجرثومي الحاد .أبرز أعراضه الحاجة الملحة للتبول ولكن القليل منه يخرج فقطارتفاع درجة الحرارةقشعريرةمشكلة في التبولبول داكنعلاج تضخم البروستاتايساعد النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه والدهون الصحية في علاج تضخم البروستاتا فهناك أطعمه تفيد صحة البروستاتا وتشمل سمك السلمون فهو غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية كذلك فاكهة التوتاقرأ أيضا | مفاجأة.. أعراض فيروس كورونا لا تظهر عند الحواملهناك مجموعة من الأطعمه عليك التوقف عن تناولها فهى تزيد من تضخم البروستاتا مثل المحار والمكسرات ومنتجات الألبان فهى تفيد في تخفيف أعراض تضخم البروستاتابجانب الأطعمة السابقة يجب محاولة إفراغ المثانة تمامًا أثناء التبول وتجنب تناول الأدوية التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأعراض مثل مضادات الهيستامين ومدرات البول ومزيلات الاحتقان.علاج البروستاتا بالاعشابعلاج البروستاتا بالاعشاب يعطى نتائج فعالة إليك أفضل العلاجات الطبيعية للبروستاتا يقدمها موقع برايت سايد-(بذور اليقطين)تحتوي بذور اليقطين على بيتا سيتوستيرول ، وهو مركب مشابه للكوليسترول ويوجد في بعض النباتات. أظهرت الدراسات الأولية أن بيتا سيتوستيرول قد يحسن تدفق البول ويقلل من كمية البول المتبقية في المثانة بعد التبول.توصي بعض الدراسات بتناول 10 جرام من مستخلص بذور اليقطين يوميًا لعلاج أعراض تضخم البروستاتا الحميد.- الليكوبينالطماطم هي أغنى مصدر للليكوبين المتاح لمعظم الناس. لكن القليل من الفواكه والخضروات الأخرى تحتوي على مستويات أقل من مضادات الأكسدة.عادة ، كلما كان لون الفاكهة أو الخضار أعمق لونًا ورديًا أو أحمر ، زاد محتواه من اللايكوبين.تشمل المصادر الأخرى للليكوبين:باباياالجريب فروت الورديالبطيخجوافةجزرالفلفل الأحمرالمشمشكرنب أحمر- الزنكتساعد مكملات الزنك في تقليل الأعراض البولية المرتبطة بتضخم البروستاتا وثبت أن نقص الزنك المزمن قد يزيد من احتمالية الإصابة بتضخم البروستاتا الحميد. قد يساعد تناول مكملات الزنك في تقليل الأعراض البولية المرتبطة بتضخم البروستاتا.- الشاي الأخضريحتوي الشاي الأخضر على الكثير من مضادات الأكسدة التي تسمى بمضادات الاكسدة التي ثبت أنها تعزز جهاز المناعة وتبطئ من تطور سرطان البروستاتا .من المهم أن تضع في اعتبارك أن الشاي الأخضر يحتوي على مادة الكافيين. يمكن أن يحفز الكافيين المثانة ويسبب رغبة مفاجئة في التبول ، مما قد يؤدي إلى تفاقم أعراض تضخم البروستاتا الحميد.علاج التهاب البروستاتا المزمنيعد التهاب البروستات المزمن أكثر شيوعًا عند الرجال الأكبر سنًا. إنها عدوى بكتيرية أخف يمكن أن تستمر لعدة أشهر. يصاب بعض الرجال به بعد إصابتهم بعدوى المسالك البولية ( UTI ) أو التهاب البروستات الجرثومي الحاد.غالبًا ما تظهر أعراض التهاب البروستات الجرثومي المزمن وتذهب. هذا يجعل من السهل تفويتها. مع هذه الحالة ، قد يكون لديك في بعض الأحيان:حاجة ملحة للتبول ، غالبًا في منتصف الليلتبول مؤلمآلام أسفل الظهرألم المستقيمدم في السائل المنويانسداد المسالك البولية وهذا هو النوع الأكثر شيوعًا من التهاب البروستاتا. تشترك في العديد من نفس علامات التهاب البروستاتا الجرثومي.