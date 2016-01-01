علاج البروستاتا الملتهبة والمتضخمة بالأعشاب وبدون جراحة

علاج البروستاتا
علاج البروستاتا والحصول على حياة صحية أفضل من الأمور الطبية السهلة إذا تم إكتشافه مبكرا، التهاب البروستاتا عدوى شائعة يعانى منها الكثير من الرجال، والبروستاتا هي غدة بحجم الجوز توجد أسفل المثانة وأمام المستقيم لدى الرجال ووظيفتها هي صنع سائل يحتوي على الحيوانات المنوية وبحمايتها عندما تتجه نحو بويضة
ويمكن علاج البروستاتا بطرق مختلفة بدون جراحة
علاج التهاب البروستاتا
إذا أصبحت البروستاتا متورمة ومؤلمة وملتهبة ، فهذا يعني أن لديك حالة تسمى " التهاب البروستاتا ". هذا ليس سرطانًا ، وهو يختلف عن وجود " تضخم في البروستاتا ".
أعراض التهاب البروستاتا.. هناك أربعة أنواع من التهاب البروستاتا. لكل منها مجموعته الخاصة من الأعراض والأسباب إليك أبرزها
التهاب البروستات الجرثومي الحاد .
أبرز أعراضه الحاجة الملحة للتبول ولكن القليل منه يخرج فقط
ارتفاع درجة الحرارة
قشعريرة
مشكلة في التبول
بول داكن
علاج تضخم البروستاتا
يساعد النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه والدهون الصحية في علاج تضخم البروستاتا فهناك أطعمه تفيد صحة البروستاتا وتشمل سمك السلمون فهو غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية كذلك فاكهة التوت
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هناك مجموعة من الأطعمه عليك التوقف عن تناولها فهى تزيد من تضخم البروستاتا مثل المحار والمكسرات ومنتجات الألبان فهى تفيد في تخفيف أعراض تضخم البروستاتا
بجانب الأطعمة السابقة يجب محاولة إفراغ المثانة تمامًا أثناء التبول وتجنب تناول الأدوية التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأعراض مثل مضادات الهيستامين ومدرات البول ومزيلات الاحتقان.
علاج البروستاتا بالاعشاب
علاج البروستاتا بالاعشاب يعطى نتائج فعالة إليك أفضل العلاجات الطبيعية للبروستاتا يقدمها موقع برايت سايد
-(بذور اليقطين)
تحتوي بذور اليقطين على بيتا سيتوستيرول ، وهو مركب مشابه للكوليسترول ويوجد في بعض النباتات. أظهرت الدراسات الأولية أن بيتا سيتوستيرول قد يحسن تدفق البول ويقلل من كمية البول المتبقية في المثانة بعد التبول.
توصي بعض الدراسات بتناول 10 جرام من مستخلص بذور اليقطين يوميًا لعلاج أعراض تضخم البروستاتا الحميد.
- الليكوبين
الطماطم هي أغنى مصدر للليكوبين المتاح لمعظم الناس. لكن القليل من الفواكه والخضروات الأخرى تحتوي على مستويات أقل من مضادات الأكسدة.عادة ، كلما كان لون الفاكهة أو الخضار أعمق لونًا ورديًا أو أحمر ، زاد محتواه من اللايكوبين.
تشمل المصادر الأخرى للليكوبين:
بابايا
الجريب فروت الوردي
البطيخ
جوافة
جزر
الفلفل الأحمر
المشمش
كرنب أحمر
- الزنك
تساعد مكملات الزنك في تقليل الأعراض البولية المرتبطة بتضخم البروستاتا وثبت أن نقص الزنك المزمن قد يزيد من احتمالية الإصابة بتضخم البروستاتا الحميد. قد يساعد تناول مكملات الزنك في تقليل الأعراض البولية المرتبطة بتضخم البروستاتا.
- الشاي الأخضر
يحتوي الشاي الأخضر على الكثير من مضادات الأكسدة التي تسمى بمضادات الاكسدة التي ثبت أنها تعزز جهاز المناعة وتبطئ من تطور سرطان البروستاتا .
من المهم أن تضع في اعتبارك أن الشاي الأخضر يحتوي على مادة الكافيين. يمكن أن يحفز الكافيين المثانة ويسبب رغبة مفاجئة في التبول ، مما قد يؤدي إلى تفاقم أعراض تضخم البروستاتا الحميد.
علاج التهاب البروستاتا المزمن
يعد التهاب البروستات المزمن أكثر شيوعًا عند الرجال الأكبر سنًا. إنها عدوى بكتيرية أخف يمكن أن تستمر لعدة أشهر. يصاب بعض الرجال به بعد إصابتهم بعدوى المسالك البولية ( UTI ) أو التهاب البروستات الجرثومي الحاد.
غالبًا ما تظهر أعراض التهاب البروستات الجرثومي المزمن وتذهب. هذا يجعل من السهل تفويتها. مع هذه الحالة ، قد يكون لديك في بعض الأحيان:
حاجة ملحة للتبول ، غالبًا في منتصف الليل
تبول مؤلم
آلام أسفل الظهر
ألم المستقيم
دم في السائل المنوي
انسداد المسالك البولية وهذا هو النوع الأكثر شيوعًا من التهاب البروستاتا. تشترك في العديد من نفس علامات التهاب البروستاتا الجرثومي.
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