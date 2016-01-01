تقى من 4 أمراض وتزيد الخصوبة .. ماذا يحدث بعد عمليات شفط الدهون



عمليات شفط الدهون عمليات شفط الدهون

أوضح الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، بعض الحقائق المتعلقة بعملية شفط الدهون مؤكدا أن هذه العملية تتم بهدف التخلص من السمنة الموضعية فقط، بهدف إعادة التناسق إلى الجسم من جديد من خلال سحب دهون الجسم، وإزالة الزوائد الجلدية، مع إمكانية إجراء شد الجلد ونحت الجسم في نفس إجراء شفط الدهون.



وأضاف الدكتور محمد عماد أن عملية شفط الدهون لا تحتاج مجرد مريض يعاني السمنة الموضعية فقط ، بل تتطلب مريضا على قدر عالي من الاحساس بالمسؤولية تجاه عمليته التجميلية، حتى يساعده هذا الاحساس على الالتزام بتعليمات الطبيب، فمهما كانت العملية بسيطة وآمنة، إلا أنها تتطلب تنفيذ جميع الإرشادات الطبية التي تؤمن إجراء العملية بدون مضاعفات سواء قبل العملية، أو بعدها.



وأشار الدكتور محمد عماد إلى أن عملية شفط الدهون لا يقتصر دورها على تحقيق فوائد شفط الدهون التجميلية فقط في شكل الجسم، بل لها الكثير من المنافع الأخرى، حيث تحقق نتائج فورية ودائمة إذا ما حافظ المريض على هذه النتائج بشكل جيد، كما تقلل هذه العملية من فرص الإصابة بأمراض القلب والكوليسترول والأوعية الدموية، و تساعد على خصوبة المرأة وتقلل فرص إصابتها بتكيس المبايض الذي يزيد مع زيادة دهون الجسم.

