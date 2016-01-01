التعليم العالي: تسهيلات جديدة للطلاب الوافدين هذا العام

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صورة الخبر: وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

قالت الدكتورة رشا كمال رئيس إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن العام الدراسي المقبل سيشهد أنشطة أونلاين للطلاب الوافدين، بالإضافة إلى أن الكليات بدأت بالفعل تقدم ورش العمل أونلاين.

وأضافت "كمال" أن ذلك ضمن خطة وزير التعليم العالي قبل ظهور فيروس كورونا من أجل تطوير المناهج التعليمية وتطبيق التعليم الهجين والذي استطاعت الوزارة بدء تطبيقه في وقت وجيز.

واوضحت في تصريح لموقع صدى البلد : "سنوفر تسهيلات لطالب الدراسة عن بُعد ليكون قادرا على مواصلة دراسته ويكون له مقعد داخل الجامعات"، مشيرة إلى أن الإدارة حرصت على التواجد مع الطلاب داخل الجامعات حيث نجحت في أن يكون هناك إدارة للوافدين بكل جامعة يشرف عليها أستاذ أكاديمي، إضافةً إلى زميل إداري، والاثنان معهما فريق عمل للرد على طلابهما سواء كانوا في سنوات النقل أو الفرق النهائية، بحيث يتم الرد عليهم على مدار الـ 24 ساعة إلى جانب التواجد الشخصي عبر الهاتف.

وأكدت رئيس إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن قدرة مصر على السيطرة على الوضع بالنسبة لفيروس كورونا سيجعلها من الدول الأكثر استقطابا للطلاب الوافدين في المنطقة، مشيرة إلى أن الإدارة هذا العام لا تطمح إلى زيادة أعداد الطلاب الوافدين الذين تستقبلهم سنويا.



وأوضحت الدكتورة رشا كمال، أنه من الصعب جذب الطلاب الوافدين في ظل هذه الظروف لذا درسنا الدول المنافسة وما تقدمه من خدمات إلكترونية وعملنا عليها، مشيرة إلى أنه كان هناك خوف كبير من الطلاب وأولياء الأمور، لذا أطلقت الإدارة مبادرة stay at home ، إضافةً إلى العديد من المبادرات الأخرى.

المصدر: elbalad

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