قالت الدكتورة رشا كمال رئيس إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن العام الدراسي المقبل سيشهد أنشطة أونلاين للطلاب الوافدين، بالإضافة إلى أن الكليات بدأت بالفعل تقدم ورش العمل أونلاين.
وأضافت "كمال" أن ذلك ضمن خطة وزير التعليم العالي قبل ظهور فيروس كورونا من أجل تطوير المناهج التعليمية وتطبيق التعليم الهجين والذي استطاعت الوزارة بدء تطبيقه في وقت وجيز.
واوضحت في تصريح لموقع صدى البلد : "سنوفر تسهيلات لطالب الدراسة عن بُعد ليكون قادرا على مواصلة دراسته ويكون له مقعد داخل الجامعات"، مشيرة إلى أن الإدارة حرصت على التواجد مع الطلاب داخل الجامعات حيث نجحت في أن يكون هناك إدارة للوافدين بكل جامعة يشرف عليها أستاذ أكاديمي، إضافةً إلى زميل إداري، والاثنان معهما فريق عمل للرد على طلابهما سواء كانوا في سنوات النقل أو الفرق النهائية، بحيث يتم الرد عليهم على مدار الـ 24 ساعة إلى جانب التواجد الشخصي عبر الهاتف.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على التعليم العالي: تسهيلات جديدة للطلاب الوافدين هذا العام
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق