تنسيق الجامعات 2020 .. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الأولى وموعد انطلاقها



تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات

أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم تحديد الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020 خلال الاجتماع الشهري للمجلس الأعلى للجامعات يوم السبت المقبل، وذلك لطلاب شعبتي العلمي "علوم ورياضة" والأدبي.



وقال المصدر، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن المجلس سيحدد خلال الاجتماع الاعداد التي سيتم قبولها في الكليات وموعد انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق التي من المرجح أن تبدأ في 22 أغسطس عقب انتهاء اختبارات القدرات.





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كما أنه سيحسم مصير كل ما تم تداوله حول ارتفاع أعداد الطلاب المقبولين بكليات الطب والكليات الجديدة التي ستدخل في رغبات تنسيق الجامعات 2020.من جانبه، أكد سيد عطا، مدير قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه حتى الآن لم يتم تحديد الأعداد التي سيجري قبولها في كليات القطاع الطبي وغيره من الكليات، وإنما يتم ذلك بناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات.وقال "عطا"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للجامعات سيجري خلاله تحديد حاجة كل كلية على مستوى الجمهورية لاعداد الطلاب، كما سيجري الإعلان عن جميع التفاصيل بعد مناقشة المجلس الأعلى للجامعات الأمر في جلسته خلال الأيام المقبلة.وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أنه من المقرر انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق يوم 22 أغسطس الجارى بعد انتهاء اختبارات القدرات.كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الطلاب وأسرهم، وشدد على اتباع العاملين بالتنسيق لتعليمات التباعد الاجتماعى والتطهير وتنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة خلال عملية استلام الأوراق والطلبات والتعامل المباشر مع الطلاب وغيرها.وأشار الوزير في تصريحات صحفية له خلال جولته التفقدية بمكتب تنسيق الجامعات بجامعة عين شمس، إلى أن أعمال التنسيق تتم بشكل الكترونى بالكامل منذ سنوات وبنجاح، وهو ما يضمن سلامة الجميع، كما تم تجهيز مقر لاستقبال الطلاب المتقدمين للتنسيق بكل جامعة بحيث يتوجه كل طالب لأقرب جامعة لمقر سكنه، فى حالة وجود أى استفسارات أو طلبات.أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم تحديد الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020 خلال الاجتماع الشهري للمجلس الأعلى للجامعات يوم السبت المقبل، وذلك لطلاب شعبتي العلمي "علوم ورياضة" والأدبي.وقال المصدر، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن المجلس سيحدد خلال الاجتماع الإعداد التي سيتم قبولها في الكليات وموعد انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق التي من المرجح أن تبدأ في 22 أغسطس عقب انتهاء اختبارات القدراتكما أنه سيحسم مصير كل ما تم تداوله حول ارتفاع أعداد الطلاب المقبولين بكليات الطب والكليات الجديدة التي ستدخل في رغبات تنسيق الجامعات 2020.من جانبه، أكد سيد عطا، مدير قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه حتى الآن لم يتم تحديد الأعداد التي سيجري قبولها في كليات القطاع الطبي وغيره من الكليات، وإنما يتم ذلك بناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات.وقال "عطا"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للجامعات سيجري خلاله تحديد حاجة كل كلية على مستوى الجمهورية لإعداد الطلاب، كما سيجري الإعلان عن جميع التفاصيل بعد مناقشة المجلس الأعلى للجامعات الأمر في جلسته خلال الأيام المقبلة.وأشار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي في تصريحات صحفية له خلال جولته التفقدية بمكتب تنسيق الجامعات بجامعة عين شمس، إلى أن أعمال التنسيق تتم بشكل الكترونى بالكامل منذ سنوات وبنجاح، وهو ما يضمن سلامة الجميع، كما تم تجهيز مقر لاستقبال الطلاب المتقدمين للتنسيق بكل جامعة بحيث يتوجه كل طالب لأقرب جامعة لمقر سكنه، فى حالة وجود أى استفسارات أو طلبات.