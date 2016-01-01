إعلان نتيجة طلاب فرق النقل انتظام بحقوق عين شمس



حقوق عين شمس حقوق عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس أنه سوف يتم إعلان نتيجة الفرقة الثالثة انتظام والفرقة الأولي انتظام والفرقة الثانية انتظام علي التليفون الأرضي رقم09000188 وموبيل رقم 2388.



وأكد الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد الكلية خلال تصريحاته لـ صدي البلد أنه يمكن لطلاب فرق النقل إذا رسب أحدهم في الأبحاث تقديم بحث آخر وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.



وأشار إلي سوف يتم تقييم البحث المقدم من طلاب فرق النقل بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر علي أن يكون التقييم طبقا للمعايير وتم اختيار أبحاث بطريقة عشوائية لتحديد نسبة التشابه بين الأبحاث وبعضها.

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الجدير بالذكر أعلنت الصفحة الرسمية لكلية الحقوق جامعة عين شمس عن بدء امتحانات طلاب الدراسات العليا يوم 13 أغسطس الموافق والتي من المقرر انتهاؤها يوم 31 أغسطس وسط إجراءات احترازية مشددة وتم نشر أرقام الجلوس دبلومات الدراسات العليا .