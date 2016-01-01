الشحات العزازى: الجنة فيها كل ما يحبه الإنسان حتى اصطحاب الحيوانات.. فيديو

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صورة الخبر: الشحات العزازى
الشحات العزازى

قال الشيخ الشحات العزازى، الداعية الإسلامي، إن الجنة فيها كل ما يحبه الإنسان، لكن ليس كمثل الموجود فى الدنيا فمثلا الخمر موجود لكن ليس كخمر الدنيا.

واستشهد خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، بقول الله تعالى: "مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ".

وتابع العزازى: "كل ما يحبه الانسان فى الدنيا سيجعله الله معه فى الاخرة حتى وان كان اصطحاب حيوانات، وطيور".

المصدر: elbalad

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