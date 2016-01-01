هل يجوز أن يصلي المسافر في وسيلة مواصلات مع ترك بعض الأركان

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صورة الخبر: دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

هل يجوز أن يصلي المسافر في وسيلة المواصلات مع ترك بعض الأركان كالقيام والركوع والسجود والقبلة.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

أوضحت الدار في فتوى لها، أنه يتاح له الصلاة قائمًا متجهًا إلى القبلة مستكملًا أركانَ الصلاة وشروطَها؛ فالصلاة حينئذٍ صحيحةٌ أو يكون ذلك غير متاح، وإذا انتظر حتى ينزل من وسيلة السفر ينقضي وقت الصلاة أو يفوته الركب؛ ففي هذه الحالة: إن كانت الصلاة مما يُجمَع مع ما قبلها أو مع ما بعدها؛ فله أن ينويَ الجمع تقديمًا أو تأخيرًا ويصليها عند وصوله.

أما إن كانت مما لا يُجمَع مع غيرها، أو أنَّ وقت السفر يستغرق وقتي الصلاتين؛ فله أن يصلي على هيئته التي هو عليها؛ لأنه معذور، ويُستَحَب له قضاء هذه الصلاة بعد ذلك.

وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك فرقا بين نسيان ركن من أركان الوضوء كمن ترك غسل اليد أو الوجه أو القدم، ومن نسى سنة من سنن الوضوء، في الحالة الأولى من ترك ركنا بطل وضوءه وبالتالي لا تصح صلاته، أما سنن الوضوء فلا تؤثر على صحته وصحة الصلاة.

وأضاف أمين الفتوى، خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية: "إذا نسى المتوضئ أحد أركان الوضوء فإذا كانت المدة قريبة يعيد العضو وما بعده، أما إذا كان طال الفصل يعيد الوضوء كله، فلو نسي مثلًا يده اليسرى عند الوضوء ثم تنبه بعدما مسح رأسه أو عند غسل رجليه يعود يغسل يده اليسرى ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه، أما لو طال الفصل فإنه يعيد الوضوء كله".

وتابع: "وفي حالة إذا تذكر أثناء الصلاة عليه الإعادة مرة أخرى بعد الوضوء من جديد".

المصدر: elbalad

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