باع الوهم لـ الأهلي.. مفاجأة في توقيع رمضان صبحي لـ بيراميدز



رمضان صبحي رمضان صبحي

نجح مسئولو بيراميدز فى الوصول إلى اتفاق نهائي مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى المعار من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .



وعلم " صدى البلد " من مصادر مطلعة أن رمضان صبحي وقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز خلال الأسبوع الماضى بعد أن نجح مسئولو بيراميدز فى تقديم إغراءات مالية ضخمة للحصول على خدماته .

وتشهد الساعات الجارية مفاوضات مكثفة من قبل بيراميدز مع نادى هدرسفيلد الإنجليزي لحسم الصفقة وإعلانها بشكل رسمي ، وبالفعل وصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة للغاية .



وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي كشف عن الموقف النهائي لناديه من شراء اللاعب رمضان صبحي والذي انتهت إعارته من نادي هدرسفيلد الإنجليزي في 30 يونيو الماضي.

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وقال أمير توفيق في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للأهلي، إن ناديه بدأ سلسلة المفاوضات مع هدرسفيلد لشراء رمضان صبحي منذ أبريل الماضي بعد موافقته وإبداء رغبته في الاستمرار ضمن صفوف الأهلي في جلسة جمعته مع محمود الخطيب رئيس النادي ما لم يتلق اللاعب عرضًا اوروبيًا يحقق طموحاته..وأضاف أن المفاوضات استغرقت مع النادي الإنجليزي في البداية بعض الوقت نظرًا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لعودة النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا، لكن في الفترة الماضية كثف النادي الأهلي مفاوضاته وقدم عرضًا ماليًا متدرجًا وصل إلى 2.5 مليون جنيه استرليني.وتابع أن النادي الإنجليزي طلب رفع المبلغ إلى ثلاثة مليون ومائتين وخمسين ألف جنيه أسترليني. ونظرًا لأن الأهلي متمسك باستمرار رمضان صبحي ضمن صفوفه وافق على المبلغ وأرسل موافقة مكتوبة إلى هدرسفيلد، ثم تلقى الأهلي موافقة من النادي الإنجليزي على بيع رمضان صبحي نظير المبلغ المشار إليه..وكان قد سبق هذه الخطوة جلسة جمعت أمير توفيق مدير التعاقدات مع رمضان صبحي وتم الاتفاق على حقوقه المالية.. ولكن بعدما أبلغ الأهلي رمضان صبحي بالموافقة المكتوبة على شرائه من نادي هدرسفيلد، طلب اللاعب بالتنسيق مع وكيل أعماله نادر شوقي أرجاء إتمام انتقاله للأهلي، لمدة يومين لأنه تلقى عروضا من أندية أخرى ويحتاج مهلة للتفكير.وبناء على ذلك طلب النادي الأهلي من هدرسفيلد في مكاتبة رسمية استمرار موافقته التي أرسلها للأهلي على بيع رمضان صبحي لمدة يومين إلى أن يحسم اللاعب موقفه..لكن بالتواصل مع رمضان صبحي أمس من جانب امير توفيق طلب اللاعب وبرؤية مشتركة مع وكيل أعماله مهلة اخرى حتى السبت القادم للمزيد من الدراسة للعروض التي تلقاها..وإزاء رغبة اللاعب الشديدة في العودة إلى الاحتراف الأوروبي لاسيما وأنه مملوكًا لنادي هدرسفيلد وليس للنادي الأهلي وحاجته للوقت لدراسته العروض التي تلقاها.. وحرصًا على استقرار فريق الأهلي ووضوح الرؤية أمام مديره الفني.. في ظل الارتباطات الرسمية المتتالية محليًا وافريقيًا.. رأى النادي الأهلي أن يترك الفرصة أمام رمضان صبحي ليحسم موقفه مع ناديه هدرسفيلد لتحديد وجهته القادمة خلال المهلة التي طلبها.. إلا أن أمير توفيق مدير التعاقدات تلقى اتصالًا من اللاعب قبل قليل يبلغه فيه أنه لا يرغب في اللعب للأهلي وسوف ينتقل لنادي بيراميدز وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي.