

أبويا السبب .. اعترافات العروس قاتلة خطيبها بمساعدة عشيقها قبل أيام من الزفاف أبويا السبب .. اعترافات العروس قاتلة خطيبها بمساعدة عشيقها قبل أيام من الزفاف

اعترفت قاتلة عريسها قبل أيام من الزفاف فى مركز الدلنجات بالبحيرة، بالاتفاق مع ابن عمتها، أمام النيابة وقالت إن والدها هو من أجبرها على الارتباط به كونه ثري، رغم رفضها، ورغم أنها أكدت له مرارا أنها تحب ابن عمتها منذ الطفولة.



وتابعت باكية : "لم أكن أتخيل يوما أنى سأرتبط بأحد غير ابن عمتي، بدلا من الخروج لشراء فستان فرحي هربت إلى ابن عمتي، وطلبت منه إيجاد حل لي، واقترحت عليه خطف العريس حتى مرور موعد الزفاف، ثم إعادته لأهله".





بينما اعترف المتهم بقتل عريس عشيقته، أمام النيابة وقال:"اتفقت مع أحد أصدقائي على أن يصطحبني أنا والضحية بالسيارة الخاصة به "ميكروباص"، واشتريت حبوب من الصيدلية وعصير من السوبر ماركت، ووضعت حبوب المنوم فيها".

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وتابع: "فى اليوم التالي ذهبت إلى الموقف مسرعا وهناك وجدت الضحية، فتظاهرت بأن لقائنا صدفة، وسلمت عليه وسألته مسافر فين؟ فقال لي القاهرة، فطلبت منه الذهاب معه فى سيارة صديقى لتوصيله إلي مقر عمله بالقاهرة، في الطريق قدمت له العصير، فى البداية تعجب من طعمه، غير أنى طمئنته، وقلت له إن درجات الحرارة المرتفعة تتسبب فى تغيير طعم العصير".وأضاف: "بعد الوصول إلي مكان بالقرب من الضبعة، أوقفنا السيارة ونزلت منها إلى الكوبري وبدأت الحفر لدفنه، لكن أثناء الحفر فاق وحاول الهرب، فضربته على رأسه خوفا من أن يتمكن من الهروب ويفتضح أمرنا، وبعد دفنه وأثناء عودتي إلي المنزل كان يوجد علي ملابسي أثار دم حاولت إزالتها ولكني لم أستطيع و تواصلت مع عشيقتي وأكدت لها أن الخطة نجحت وأن الضحية تم وضعه في مكان آمن حتى مرور موعد الفرح".واختتم القاتل اعترافاته أمام النيابة قائلا: " لم أكن أنوي قتله ولكن هروبه أثناء الحفر دفعني إلى الاعتداء عليه والتخلص منه".