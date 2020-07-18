

جمهور الأهلي يسخر من "الذين أقسموا بالبقاء وراحوا بيراميدز".. آخرهم رمضان جمهور الأهلي يسخر من "الذين أقسموا بالبقاء وراحوا بيراميدز".. آخرهم رمضان

احتل لاعب النادي الأهلي السابق رمضان صبحي قائمة الأكثر انتشارًا "التريند" بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد ساعات من إعلان انتقاله لنادي بيراميدز.



"الوطن" ترصد لكم بعض التعليقات حول رمضان صبحي بعد الانتقال لنادي بيراميدز:



نسرين هاني علقت: "منورين يا رجالة الأهلي فخور بيكم أصلها مش بالانتماء بالفلوس ياخونا واللي يجاور السعيد يسعد".

شيرين قالت: "نحن من نصنع النجوم ولأجلنا تُلعب كرة القدم وكل ما يُشترى بالمال رخيـص، رمضان صبحي ربنا يوفقك ..نقطة ومن أول السطر".هشام استعان بصورة من فيلم "بوحة" وتساءل: "أين الذين أقسموا بالبقاء؟"، وكتب في الصورة: "كلهم في بيراميدز يا عم الحاج".محمود ربيع استعان بصورة لـ"هجرس" من فيلم "طير انت" وعلق: "طب على فكرة رمضان صبحي مكانش حريف ولا خليفة أبو تريكة ولا بتاع".بينما سخر خالد الشيمي قائلًا: "الواد ضيع فرحة الاستاد الإيجار".الهواري نشر صورة لعبدالله السعيد وأحمد فتحي ورمضان صبحي وتساءل: "أين الذين أقسموا على البقاء - راحوا بيراميدز".معتز صلاح كتب: "الأهلي فوق الجميع والنادي الأهلي مش بيقف على حد وجمهوره مش بينسى اسأل عبدالله هنا فقط في الأهلي يصنع المجد والبطولات والنجوم".أحمد دعا الأهلاوية لمقاطعة حساب رمضان صبحي على "تويتر" وكتب: "يالا كده كل أهلاوى يلغى متابعة رمضان صبحي على السوشيال ميديا خليه يعرف قيمة الفلوس قدام الجماهيرية".رفيق جوكي كتب: "الحقيقة البطولات للنادي، الأموال للاعبين، الانتماء للجماهير فليرحل من يرحل، الأهلي لم يخسر لاعب في تاريخه، اللاعب هو الخاسر الوحيد".هيما مان نشر صورة لرمضان صبحي وهو طفل مع محمود الخطيب وتوقع وجود حوار وهمي بينهم: "اوعي يا رمضان تعض الإيد اللي اتمدتلك لما تكبر -عيب يا كابتن متقلقش".وكشف أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية أن موقف رمضان صبحي في البقاء بالأهلي تغير في لحظات، وأنه لم يعلن رغبته في الانتقال إلى بيراميدز سوى يوم الأربعاء فقط، كما أنه لم تتم معاملته بشكل سيئ في الأهلي كما تردد في الساعات الماضية، وأن كل ما حدث أن فايلر المدير الفني للنادي الأهلي وجه له بعض التعليمات الفنية خلال إحدى المباريات الودية للأحمر الأخيرة وأن اللاعب لم يعجبه ذلك وانزعج كثيرًا من الأمر.



















