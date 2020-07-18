تعرف على "أنحف" ناطحة سحاب في العالم

اقترب برج "ستاينواي" في منطقة مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية من الاكتمال، مما يعني أنه سيصبح رسميا "أنحف" ناطحة سحاب في العالم.
ووفقا لموقع "بزنس إنسايدر"، سيكون البرج الجديد "الأنحف بالعالم"، حيث يرتفع لأكثر من 435 مترا، ويبلغ طوله 24 ضعف عرضه، ويتيح كل طابق لساكن واحد فقط.
ووفقا لمتحف ناطحات السحاب في نيويورك، فأن وصف "نحافة" البناية يتم قياسه بحساب عرض القاعدة، بالمقارنة بارتفاع المبنى، وهو ما يجعل برج "ستاينواي" الأنحف في العالم.
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