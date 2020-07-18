تعرف على "أنحف" ناطحة سحاب في العالم

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تعرف على "أنحف" ناطحة سحاب في العالم

اقترب برج "ستاينواي" في منطقة مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية من الاكتمال، مما يعني أنه سيصبح رسميا "أنحف" ناطحة سحاب في العالم.

ووفقا لموقع "بزنس إنسايدر"، سيكون البرج الجديد "الأنحف بالعالم"، حيث يرتفع لأكثر من 435 مترا، ويبلغ طوله 24 ضعف عرضه، ويتيح كل طابق لساكن واحد فقط.

ووفقا لمتحف ناطحات السحاب في نيويورك، فأن وصف "نحافة" البناية يتم قياسه بحساب عرض القاعدة، بالمقارنة بارتفاع المبنى، وهو ما يجعل برج "ستاينواي" الأنحف في العالم.

وذكر موقع المتحف: "يمكن للبرج أن يكون طويلا جدا وليس نحيفا، ومن الممكن أن يكون نحيفا، ولكن من دون ارتفاع عال".

ويقع البرج الذي يرتفع لـ91 طابقا في منطقة "المليارديرات" في مانهاتن، وهي منطقة جنوب منتزه "سنترال بارك" الشهير، وتعرف بسكانها الأثرياء.

ويتوقع أن يتم الانتهاء من بناء البرج نهاية العام، على أن يستقبل السكان العام المقبل، وتتسم الشقق داخله بالتصميم الفاخر، والإطلالة الخلابة على منتزه "سنترال بارك".

المصدر: سكاى نيوز عربية

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