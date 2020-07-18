

7 نصائح للتوفير "لو المرتب مش بيكفي" 7 نصائح للتوفير "لو المرتب مش بيكفي"

يحصل الكثيرون على راتب شهري لا يكفي حجم احتياجاتهم، ما يجعلهم يواجهون مشكلة كبيرة في كيفية توفير الأموال، ما يسبب عائقا لهم في الظروف الصعبة.



مصطفى خليفة استشاري تطوير الأعمال شرح لـ "الوطن" نصائح لإمكانية التوفير من الراتب غير الكافي أو القليل فيما يلي:



ترتيب الأولويات

يجب على الشخص مراجعة طريقة المشتريات وترتيب أولوياته، حيث إن هناك الكثير من الأشياء غير الضرورية التي يشتريها دون أن يستخدمها أو يحتاج لها، لذلك لا بد من طرح سؤال على نفسك قبل الاتجاه لشراء أي شيء بـ "هل تحتاج هذه الأمر وتريده بالفعل أم لا؟".

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الفرق بين امتلاك الشيء وشرائهيجب على الشخص معرفة الفرق بين شراء الشيء وامتلاكه وهل فعلا يحتاجه لاستعماله بشكل مباشر أي أن يجب أن تتأكد تماما قبل الشراء أنك بحاجة كبيرة لها وألا يوجد بديل وليس يقوم بشرائها لأنك فقط ترغب في جلبها.البدائل-يجب التفكير في البدائل لهذا الشيء الذي تحتاجه وطرح سؤال "هل هناك بديل أرخص ويمنحك القيمة نفسها أو حتى قيمة أقل بنسبة بسيطة ولكن مقبولة؟"، فعليك معرفة أن هذه الخطوة تجعلك توفر مواردك المادية بشكل أفضل.خفض المتطلبات الرئيسية- التركيز على استغلال الفسحة على أنها جائزة، أي أنك تخفض نفقاتك في المتطلبات الرئيسية بشكل كبير، وفي الوقت نفسه لا تحرم نفسك منها من خلال تنظيم الرحلات، ولكن بشرط التوازن حتى لا تفقد الرحلات رونقها.قيمة ثابتة- يجب على الشخص امتلاك فكر التوفير، أي أنه يعمل على ادخار جزء من الراتب أو أي أموال يتم الحصول عليها، والأفضل أن تكون قيمة ثابتة شهريًا، والحرص على ألا يتم المساس بها مطلقًا، وعند الظروف الصعبة أو الضرورة يمكن أن تسحب من هذه الأموال من منطلق السلف وترد ما سحبته في أسرع وقت ممكن.الادخار إجباريا-بالنسبة للشخص الذي لا يجيد الادخار يمكن أن يشارك في "جمعيات" مع زملائك في العمل أو أحد المعارف حتى وإن كنت ستقبض الأخير، فذلك الأمر يجعلك تدخر مجبرا كل شهر جزءا محددا.مراجعة المصروفاتلا بد من التركيز على مراجعة البنود الخاصة بالمصروفات، وطرح سؤال هل فعلا تحتاج لهذه الأشياء أم أن العادات والتعود جعلتك تعتبرها أساسية دون أن تنتبه لذلك.