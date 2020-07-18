هنا ألمانيا | كلبة تمنع تهريب ربع مليون يورو: عمرها 9 أعوام

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هنا ألمانيا | كلبة تمنع تهريب ربع مليون يورو: عمرها 9 أعوام

تمكنت كلبة الأثر «آكي»، التي تستخدمها السلطات الجمركية في مطار فرانكفورت الألماني، من ضبط ربع مليون يورو في أمتعة المسافرين خلال بضعة أيام.

وفي الفترة بين نهاية يونيو ومطلع يوليو المنصرمين، ضبطت الكلبة، البالغة تسع سنوات وهي من نوع «بلجن شيبرد»، مبالغ نقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى 247,280 يورو، لم يصرّح عنها أصحابها وهم نحو 12 مسافرًا، على ما أعلن مكتب الجمارك في مطار فرانكفورت، أكبر مطارات ألمانيا.

وكانت هذه المبالغ مخبأة في حقائب يد وكتف وفي الجيوب الداخلية لسترات وسواها، ومن أبرز ما ضبطته آكي، المدربة على اقتفاء أثر المبالغ النقدية فحسب، مبلغ 52 ألف يورو في حقيبة بطن أحد المسافرين.

تجدر الإشارة إلى أن المسافرين إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي ملزمون عادة التصريح عن أي مبلغ مالي نقدي يحملونه يفوق العشرة آلاف يورو يحملونه لدى دخولهم أو خروجهم من الاتحاد.

المصدر: المصرى اليوم

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