تمكنت كلبة الأثر «آكي»، التي تستخدمها السلطات الجمركية في مطار فرانكفورت الألماني، من ضبط ربع مليون يورو في أمتعة المسافرين خلال بضعة أيام.
وفي الفترة بين نهاية يونيو ومطلع يوليو المنصرمين، ضبطت الكلبة، البالغة تسع سنوات وهي من نوع «بلجن شيبرد»، مبالغ نقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى 247,280 يورو، لم يصرّح عنها أصحابها وهم نحو 12 مسافرًا، على ما أعلن مكتب الجمارك في مطار فرانكفورت، أكبر مطارات ألمانيا.
وكانت هذه المبالغ مخبأة في حقائب يد وكتف وفي الجيوب الداخلية لسترات وسواها، ومن أبرز ما ضبطته آكي، المدربة على اقتفاء أثر المبالغ النقدية فحسب، مبلغ 52 ألف يورو في حقيبة بطن أحد المسافرين.
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التعليقات على هنا ألمانيا | كلبة تمنع تهريب ربع مليون يورو: عمرها 9 أعوام
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