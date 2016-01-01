أعلنت مؤسسة روس كوسموس" الروسية أن روادها سيخرجون نهاية العام الجاري من المحطة الفضائية الدولية في مهمة جديدة إلى الفضاء المفتوح.
وتأتي هذه التصريحات من المؤسسة تصديقا للمعلومات التي نشرتها مطلع الشهر االجاري مجلة "روسكي كوسموس" والتي أشارت إلى أن رائدي الفضاء الروسيين، سيرغي ريجيكوف، وسيرغي كود-سفيرتشكوف، اللذين سيذهبان إلى المحطة الفضائية الدولية في أكتوبر القادم على متن مركبة Soyuz MS-17 من المفترض أن يقوما بمهمتين في الفضاء المفتوح، إحداهما نهاية 2020.
وتبعا لـ"روس كوسموس" فإن مهمة روادها في الفضاء المفتوح والتي سيرمز إليها بالمهمة VKD-47، كان من المفترض أن تتم في أكتوبر العام الفائت لكن تقرر تأجيلها حتى نهاية هذا العام.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على "روس كوسموس" تعلن عن مهمة جديدة لروادها في الفضاء المفتوح
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق