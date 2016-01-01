قالت روسيا إن أول دفعة من لقاح مرض كوفيد-19 ستقدم خلال أسبوعين رافضة مخاوف بعض الخبراء بخصوص السلامة لتسرع موسكو في إقرار العقار ووصفتها بأنها "بلا أساس".
ولم يكمل اللقاح، الذي أُطلق عليه اسم (سبوتنيك في) على اسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957، تجاربه النهائية بعد، وقال بعض العلماء إنهم يخشون أن تكون موسكو قد وضعت مكانتها الوطنية قبل السلامة.
وقال وزير الصحة ميخائيل موراشكو غداة إعلان الرئيس فلاديمير بوتن موافقة روسيا على اللقاح "يبدو أن زملاءنا الأجانب يستشعرون المزايا التنافسية المحددة للعقار الروسي ويحاولون التعبير عن آراء نرى أنها لا أساس لها من الصحة".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على روسيا.. أول دفعة من لقاح كوفيد 19 ستقدم خلال أسبوعين
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق