بالتعاون مع الوكالة المصرية.. البدء في أول مدرسة صيفية لعلوم الفضاء بجامعة بنها

عقد الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها اجتماعا للبدء في أول مدرسة صيفية لعلوم الفضاء بمقر جامعة بنها بالعبور بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية.
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جاء ذلك بحضور الدكتور كريم الدش المدير الأكاديمي لمقر الجامعة في العبور، والدكتور عمر حنفي رئيس قسم هندسة المساحة بكلية الهندسة بشبرا، والدكتور أيمن الشهابي الاستاذ بكلية الهندسة بشبرا، والدكتور محمد كساب رئيس شعبة الأنظمة الميكانيكية بوكالة الفضاء المصرية، والمهندس وسيم حسام بقسم المحطات الأرضية بوكالة الفضاء المصرية وذلك برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.
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