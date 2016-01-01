أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، عن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات للاطلاع على كراسات إجاباتهم فى امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020، حيث بلغوا 59607 طالب/طالبة حتى الآن.
وأوضحت الوزارة، أن إجمالي عدد الكراسات التي تم طلب الاطلاع عليها بلغ 78433 كراسة إجابة، وجاءت اللغة العربية كأكثر مادة تم التقدم بطلب للاطلاع عليها حيث تقدم 14873 طالب/طالبة بطلب للاطلاع على كراسات إجابة اللغة العربية، يليها مادة الفيزياء بإجمالي 13622 طالب/طالبة تقدموا بطلب اطلاع، وجاءت مادة علم النفس والاجتماع في المركز الأخير كأقل مادة تم تقديم طلب اطلاع بإجمالي 612 طالبا/طالبة.
وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه سيتم إخطار الطلاب المتضررين بنتيجة الاطلاع بدءًا من يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2020 وتباعًا طبقًا لما يرد للجان النظام والمراقبة من نتائج، وذلك من خلال الرابط التالي: tazalomg12.emis.gov.eg
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التعليقات على تظلمات الثانوية العامة 2020 | التعليم تتلقى 14873 تظلما في العربي و13622 في الفيزياء حتى الآن
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