طريقة عمل كباب الحلة بأكثر من نوع



طريقة عمل كباب الحلة طريقة عمل كباب الحلة

طريقة عمل كباب الحلة ، سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل كباب الحلة بوصفة بسيطة جدا وسهلة وذو مذاق رائع ومميز، يعتبر كباب الحلة من أهم وأكثر الأكلات التي يعشقها العديد من الأفراد سواء الكبار أو الصغار، لما له من مذاق رائع،ومختلف لأنواع اللحوم، فيمكنك عمل كباب الحلة بجميع انواع اللحوم، كما أنه يعطى لكل نوع من اللحم مذاق مختلف عن غيره، ابدع المصريين فى إعداد كباب الحلة بأشكال مختلفة، فكباب الحلة يعتمد على قطع من اللحم وليس اللحم المفروم، وسمى بهذا الاسم لأنه يتم وضعه وطهيه في الحلة بعكس الكباب الآخر الذي يتم شويه، ويمكن بعد طهيه أن نضيف له قطعة مشتعلة من الفحم، لكي تعطيه طعم المشوى، كما أن هناك نوع من كباب الحلة بالبطاطس لعشاق البطاطس، يضيف نكهة البطاطس على اللحم، اليكم التفاصيل من انواع وطرق مختلفة لعمل كباب الحلة.



طريقة عمل كباب الحلة باللحمة



يعشق الكثير تناول كباب الحلة باللحمة لذلك إليك المكونات وفقا لما نشره موقع هيلثي.

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مكونات كباب الحلة باللحمة2 عدد البصل2 عدد فصوص الثوم2 كوب ماء1 عدد الفلفل الأخضر1 ملعقة صغيرة ملح معلق (أو حسب الرغبة)1 لحم بهارات معلق كبير 1 كيلو لحم ضأن1 سمن معلق كبير½ فلفل أسود مطحون صغير معلق (أو حسب الرغبة)الخطواتتقطع اللحم إلى قطع صغيرة وتوضع جانبا.يبشر البصل والفلفل قطع صغيرة ويوضع جانبا.يوضع في حلة معلقة المارجرين ونضيف البصل ونقلب حتى يتحول لونه الى ذهبي.نضيف الثوم المفروم والفلفل ويقلب الصوص.نضيف قطع اللحم على مراحل (قطعتان من ثلاث قطع مقطعة بالكامل) ونقلب بعد كل مرحلة حتى يتغير لون اللحم.يضاف بهارات اللحم ويقلب الاختيار.أضيفي الفلفل الأسود وقلبي حتى يتغير لون تركيبة اللحم بجرأة.أضف نصف كوب من الماء وقلب الاختيار.استمر في تقليب اللحم حتى يتغير لون الضوء الذهبي.الحلة ، تغطى وتترك على نار هادئة هادية وهندف نصف كوب ماء كل نصف ساعة وساعة ونصف إلى ساعتين حتى ينضج اللحم.قبل أن يرفع اللحم من على النار هنضيف الملح ويقلب الأكل.يرفع عن النار ويقدم مع الأرز وبسعادة وشفاطريقة عمل كباب الحلة للشيف الشربينييقدم الشيف الشربيني طريقة عمل كباب الحلة بمذاق جيد ولا يقاوم وشكل مشهى.مقادير كباب حلةلحمةبصلبهاراتفلفل حارطماطمكرفسكراتمرقةملحفلفلزبدة او زيتطريقة تحضير كباب الحلة للشيف الشربيني..* يشوح البصل فى الزيت مع الفلفل الحار و يمكن وضع بطاطس مكعبات معها و كرات* عندما يغير لون البصل نضع اللحمة و مع التوايل ونقلب جيدا حتي تحمر اللحمه ثم نضع ماء* و تتبل بالملح و الفلفل و نتركها علي النار حتي تغلي وترفع حين تنضج و تقدم مع مكعبات البطاطس وتزين بالكرفسطريقة عمل كباب الحلة بالبطاطس.مكونات كباب الحلة بالبطاطس:-- نصف كيلو لحمة قطع- 3 بصل شرائح- فلفل ألوان شرائح رفيعة- طماطم شرائح- ملح فلفل أسود- قرفة- بصل بودرة- ثوم بودرة- مرقة- زبيب- زبدة- زيت- بهارات لحمة- بابريكا- 4 فص ثوم مفروم- 1 ملعقة كبيرة سكر- 2 ثمرة بطاطس مكعبات- زبيبطريقة تحضير كباب حلة بالبطاطس:-* تشوح اللحمة في الزبدة والزيت والسكر على النار مع البصل والثوم والفلفل والطماطم والتوابل والملح والفلفل الأسود* تضاف المرقة والبطاطس* يترك الخليط على النار حتى قرب تمام النضج* يضاف الزبيب ويقلب الخليط على النار ثم يغرف ويقدمطريقة عمل كباب الحلة فاطمة ابو حاتيتقدم فاطمة ابو الحاتي الطريقة الصحيحة لعمل كباب الحلة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى وسريع.مقادير عمل كباب الحلة فاطمة ابو حاتيكيلو من اللحم البقري.فصان من الثوم المفروم.نصف كيلو من البصل.ثمرة بطاطس مقطعة إلى مكعبات صغير.ملعقتان من السمن.كوب من الماء المغلي.ثمرة فلفل أخضر.كوب من مرق الدجاج.قطعة فحم لتعطي رائحة الشوينصف ملعقة من الزنجبيل.نصف ملعقة صغيرة من الملح.نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.نصف ملعقة من البهارات المشكلة.طريقة تحضير كباب الحلة فاطمة ابو حاتينقوم بتقطيع اللحم إلى مكعبات صغيرة أو متوسطة الحجم على حسب الرغبة، يتم بعد ذلك وضع السمنة في طاسة على درجة حرارة عالية يتم وضع مكعبات اللحمة مع التقليب الجيد، ثم نأخذ مكعبات اللحم ونضعها فى حلة مناسبة على نار متوسطة، ثم يتم إضافة الماء المغلي والفلفل ومرقة الدجاج والبهارات المشكلة والزنجبيل ويجب ترك هذه المكونات عليها حتى تغلى تماما لمدة عشرة دقائق، يتم تقطيع البطاطس والفلفل إلى مكعبات صغيرة مع إضافة المكونات إلى حلة اللحم، ثم نتركه لكي تستوى البطاطس، يتم بعد ذلك تقطيع البصل إلى شرائح ويوضع في وعاء مناسب على نار متوسطة حتى يذبل، ثم يضاف له الثوم والملح، ثم بعد ذلك يتم إضافته إلى مكعبات اللحم والبطاطس والفلفل مع التقليب المستمر، نقوم بعد ذلك بإشعال قطعة من الفحم ونضعها في حفرة في منتصف المكونات السابقة بالحلة، يتم وضع قطرات من الزيت على الفحم المشتعل، ويجب تغطية الحلة لمدة عشرة دقائق على الأقل، ثم نقوم برفع الغطاء بعد أن يتم اكتساب اللحم رائحة الفحم، نقوم بعد ذلك بوضعه في طبق ونقوم بالتزيين حسب رغبة كل شخص.