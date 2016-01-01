استفزاز تركي جديد لليونان.. تفاصيل



استفزاز تركي جديد لليونان استفزاز تركي جديد لليونان

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استفزازه لـ اليونان بتصريحات جديدة.



وقال الرئيس التركي اليوم الخميس إن الإدعاء بأن جزيرة يونانية مساحتها 10 كم مربع لها الحق بجرف قاري مساحته 40 ألف كيلومتر مربع هو أمر مضحك ولا أساس له في القانون الدولي.



وتابع أردوغان "أدعو اليونان مجددًا لاحترام حقوق ومصالح تركيا".

