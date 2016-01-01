يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استفزازه لـ اليونان بتصريحات جديدة.
وقال الرئيس التركي اليوم الخميس إن الإدعاء بأن جزيرة يونانية مساحتها 10 كم مربع لها الحق بجرف قاري مساحته 40 ألف كيلومتر مربع هو أمر مضحك ولا أساس له في القانون الدولي.
وتابع أردوغان "أدعو اليونان مجددًا لاحترام حقوق ومصالح تركيا".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على استفزاز تركي جديد لليونان.. تفاصيل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق